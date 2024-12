Am dritten Tag der Darts-WM 2025 greift der zweite Deutsche ins Geschehen ein. Ricardo Pietreczko setzt sich mühelos gegen den Chinesen Xiaochen Zong durch.

Einen Tag nach dem gelungenen Auftakt von Kai Gotthardt und dessen kuriosen Pfeil-Fail ist auch Ricardo Pietreczko mit einem Sieg gestartet. Die deutsche Nummer drei schlug Xiao Chen Zong aus China locker mit 3:0. Im zweiten Satz setzte "Pikachu" mit einem 158-Checkout ein Ausrufezeichen (der ran-Liveticker zum Nachlesen).

Pietreczko trifft in Runde zwei auf Niederlande-Youngster Gian van Veen (am 23. Dezember ab 20:15 Uhr im ran-Liveticker). Zong wartet hingegen auch nach seiner fünften WM-Teilnehme auf seinen ersten Sieg.

Zuvor sorgte Rashad Sweeting für ein Novum: Erstmals ging ein Spieler für die Bahamas an den Start. Die Premiere verlief allerdings nicht ganz nach Plan. Zwar konnte sich der 34-jährige "Candyman" den ersten Satz sichern, doch später übernahm Jeffrey de Graaf die Kontrolle. Der Niederländer entschied die Partie mit 3:1 für sich.

Bereits am Nachmittag hatte es mehrere Highlights gegeben. So ist Noa-Lynn van Leuven als die erste Trans-Frau auf der Darts-WM-Bühne dramatisch in der ersten Runde an Kevin Doets gescheitert. Später musste sich zum Beispiel auch Mike de Decker nach einer 1:3-Niederlage verabschieden.