Darts-WM 2026: Die Auslosung heute live im TV und im Livestream - um wieviel Uhr geht es los?
- Aktualisiert: 24.11.2025
- 09:48 Uhr
Ab 11. Dezember fliegen wieder die Pfeile bei der Darts-WM 2026. Schon am 24. November gibt es die Auslosung der Darts-WM. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt.
Am Montag, 24. November, wird es für die Darts-Welt spannend. Dann gibt es die Auslosung zur Darts-WM 2026 (11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026).
Zwischen dem 11. Dezember 2025 und dem 3. Januar 2026 treten im Alexandra Palace erstmals in der Geschichte 128 Spieler bei einer Darts-WM an. Gesucht wird der neue Champion. Verteidigt Jungstar Luke Littler seinen WM-Titel?
Mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp, Arno Merk und Dominik Grüllich gehen auch acht deutsche Darts-Profis bei der WM 2026 an den Start - so viele wie nie zuvor.
Zudem sind mit Beau Greaves, Lisa Ashton, Fallon Sherrock, Noa-Lynn van Leuven und Gemma Hayter erstmals fünf Frauen für die Darts-WM qualifiziert. Der bisherige Rekord lag bei drei Teilnehmerinnen.
ran fasst die wichtigsten Informationen zur Auslosung der Darts-WM 2026 zusammen.
Auslosung der Darts-WM 2026 live: Wann wird die Auslosung über die Bühne gehen?
Die Auslosung für die Darts-WM 2026 findet am 24. November ab 17:30 Uhr statt. Erstmals in der Geschichte der Darts-WM gehen 128 Spieler an den Start.
Auslosung der Darts-WM 2026 live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?
Nein, in Deutschland gibt es keine Übertragung der Auslosung zur Darts-WM 2026 im Free-TV.
Darts-WM 2026 live: Wird die Auslosung im Livestream übertragen?
Ja, in Deutschland wird die Auslosung der Darts-WM 2026 im Livestream von DAZN übertragen. Um die Übertragung zu verfolgen, ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Die DAZN-Übertragung beginnt um 17:30 Uhr.
Darts-WM 2026 live: Nach welchem Modus erfolgt die Auslosung?
Bei der Auslosung genießen Topspieler aufgrund des neuen Modi weniger Schutz als in früheren WM-Turnieren. Alle 128 Spieler steigen nämlich schon direkt in der ersten Runde ein. Die besten 64 Spieler werden auf der linken Seite des Turnierbaums gesetzt, auf der rechten Seite befinden sich die 64 Qualifikanten als mögliche Gegner.
Das Teilnehmerfeld stellt sich zunächst aus den Top 40 der PDC Order of Merit zusammen. Ebenso 40 Startplätze wurden über die Pro Tour Order of Merit vergeben. Das restliche Teilnehmerfeld ergibt sich aus internationalen Qualifikanten, z.B. durch die Championship International Qualifiers, die Super League Darts DACH und die Asian Championship.
Darts-WM 2026 live: Wie hoch ist das Preisgeld?
Vor der WM 2026 wurde das Preisgeld erneut erhöht. Das Gesamtvolumen beträgt nun fünf Millionen Pfund, wurde damit verdoppelt.
Der Weltmeister erhält eine Million Pfund an Preisgeld für den Zweitplatzierten gibt es 400.000 Pfund. Die Halbfinalisten kassieren jeweils 200.000 Pfund.