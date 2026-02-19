Darts - Premier League in Glasgow: Top-Star muss krankheitsbedingt absagen

Michael van Gerwen hat seine Teilnahme am 3. Spieltag der Premier League abgesagt. Den Niederländer plagen gesundheitliche Probleme.

Schock kurz vor dem 3. Spieltag der Premier League Darts! Superstar Michael van Gerwen wird in Glasgow nicht antreten.

Der Niederländer hat seine Teilnahme krankheitsbedingt abgesagt. Das gab die PDC auf ihrer Homepage bekannt.

Das Aus des 36-Jährigen hatte sich bereits angedeutet. Zuletzt hatte Freund und Ex-Profi Vincent van der Voort in seinem Podcast "Darts Draait Door" erklärt: "Er hat sich etwas eingefangen und nimmt Antibiotika. Ich kann noch nicht sagen, dass er dabei ist. Wir warten die kommenden Tage ab. Es laufen Untersuchungen, und ich hoffe, dass sie schnell herausfinden, was es ist, damit es gelöst wird. Es besteht die Möglichkeit, dass er nicht dabei ist."

Van Gerwen selbst entschuldigte sich nach der Absage über "Instagram" bei seinen Fans und bedankte sich für den Support.