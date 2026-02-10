Darts: Gabriel Clemens gelingt vor heimischem Publikum in Hildesheim ein 9-Darter

Gabriel Clemens gelingt in Hildesheim der 9-Darter. Bei seinem Sieg gegen Madars Razma beendet er auf diese Weise eindrucksvoll das Match.

Beim Players-Championship-Turnier in Hildesheim hat Gabriel Clemens seine starke Form mit einem erfolgreichen 9-Darter unterstrichen. Gegen den Letten Madars Razma gewann er souverän mit einem 108,18-Average.

Den Höhepunkt der Partie hob er sich bis ganz zum Schluss auf. Beim Stand von 5:3 in Legs konnte er das letzte Leg in neun Darts zu Ende bringen und das Match mit dem perfekten Leg schließen.

Anschließend konnte er sich im deutschen Duell mit Ricardo Pietreczko mit 6:4 und gegen Darryl Pilgrim mit 6:3 durchsetzen und stand im Achtelfinale.