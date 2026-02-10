- Anzeige -
- Anzeige -
Deutscher 9-Darter

Darts: Gabriel Clemens gelingt vor heimischem Publikum in Hildesheim ein 9-Darter

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 19:05 Uhr
  • ran.de

Gabriel Clemens gelingt in Hildesheim der 9-Darter. Bei seinem Sieg gegen Madars Razma beendet er auf diese Weise eindrucksvoll das Match.

Beim Players-Championship-Turnier in Hildesheim hat Gabriel Clemens seine starke Form mit einem erfolgreichen 9-Darter unterstrichen. Gegen den Letten Madars Razma gewann er souverän mit einem 108,18-Average.

Den Höhepunkt der Partie hob er sich bis ganz zum Schluss auf. Beim Stand von 5:3 in Legs konnte er das letzte Leg in neun Darts zu Ende bringen und das Match mit dem perfekten Leg schließen.

Anschließend konnte er sich im deutschen Duell mit Ricardo Pietreczko mit 6:4 und gegen Darryl Pilgrim mit 6:3 durchsetzen und stand im Achtelfinale.

- Anzeige -
- Anzeige -

Darts: Clemens fliegt im Achtelfinale raus

Dort musste sich Clemens dem Niederländer Danny Noppert mit 2:6 geschlagen geben. "The Freeze" spielte dabei einen 102,13-Average, dem der Deutsche nichts entgegenzusetzen hatte. Trotz guter Vorleistungen schied er mit 91,47 Punkten im Average aus.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Van Gerwen
News

Premier League Darts 2026 live: 2. Spieltag in Antwerpen live im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker

  • 10.02.2026
  • 16:07 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 1st February 2026, Arena MK, Milton Keynes, England; 2026 PDC Winmau World Masters Darts, Final Day; Luke Littler in his Final match against Luke Humphries PUBLICATIONxNOTxIN...
News

Luke Littler will boxen - doch jemand verbietet es

  • 08.02.2026
  • 19:08 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 1st February 2026, Arena MK, Milton Keynes, England; 2026 PDC Winmau World Masters Darts, Final Day; Luke Littler in his Final match against Luke Humphries PUBLICATIONxNOTxIN...
News

Darts: Littler scheitert früh und ledert gegen Fans

  • 05.02.2026
  • 23:40 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 1st February 2026, Arena MK, Milton Keynes, England; 2026 PDC Winmau World Masters Darts, Final Day; Luke Littler reacts after winning the Final match against Luke Humphries ...
News

Darts-Superstar Littler peilt neue Rekorde an

  • 05.02.2026
  • 13:56 Uhr
Luke Littler gewinnt auch beim World Masters
News

World Masters: Littler holt nächsten Titel

  • 01.02.2026
  • 23:31 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Seventeen
News

Darts World Masters 2026 heute live: Alle Infos zum PDC-Turnier

  • 01.02.2026
  • 10:18 Uhr
Deutschlands Topspieler Martin Schindler
News

Darts: Schindler bei World Masters früh gescheitert

  • 30.01.2026
  • 20:55 Uhr
Weltmeister Luke Littler in Jubelpose
News

Weltmeister sagt zu: WM-Generalprobe in Köln mit Littler

  • 30.01.2026
  • 15:09 Uhr
Darts 2026 Winmau World Masters Michael van Gerwen during the 2026 Winmau World Masters at Arena MK, Milton Keynes, UK on 1 February 2026. Milton Keynes Arena MK Buckinghamshire UK Editorial use on...
News

World Masters: Aus in Runde Eins! Stürzt van Gerwen ab?

  • 30.01.2026
  • 13:16 Uhr
Zeigt in Rosmalen sein großes Talent: Niko Springer
News

Beste Darts-Spieler 2025: PDC verleiht Preis an Niko Springer

  • 30.01.2026
  • 12:36 Uhr