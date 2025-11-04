Einer wie Götze? WM-Rückkehrer Hopp im zweiten Frühling

Die Rückkehr auf die WM-Bühne ist für Dartsprofi Max Hopp auch eine Genugtuung. "Ich habe jetzt ein paar harte Saisons gehabt, musste mich wieder hochkämpfen, viele Leute haben mich abgeschrieben", sagte Hopp im Interview mit Sport1.

Der 29-Jährige hat sich erstmals seit 2021 wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Sein Comeback schreibt der "Maximiser", mit neun WM-Teilnahmen deutscher Rekordhalter, seinem Reifeprozess zu - und zieht Parallelen zu Vorbild Mario Götze. Wie das einstige Wunderkind des deutschen Fußballs will Hopp seine Kritiker widerlegen: "Er ist jemand, der auch stark auf sich und seine Gesundheit achtet. Da möchte ich persönlich auch hin, um langfristig vollkommen leistungsfähig und einsatzfähig zu sein."

Bereits im Alter von 16 Jahren feierte Hopp seine Premiere im altehrwürdigen Alexandra Palace. "Es gab Gründe, warum man mal gesagt hat: 'Das ist ein riesiges Talent, das ist unser deutscher Darts-Star'", erinnert sich der Junioren-Weltmeister von 2015, der Ende 2022 seine Tourkarte verlor, sich diese aber im Januar zurückholte. "Vielleicht durch alles, was dann kam, ging es damals ein bisschen zu schnell. Ich habe mit vielen Widerständen kämpfen müssen, es ist für mich für den weiteren Verlauf spannend, in den nächsten Jahren herauszufinden, wie gut ich wirklich bin."

Als Nummer 64 der Players-Championship-Rangliste ist Hopp einer von acht Deutschen, die in London an den Start gehen werden. Ob die deutsche Nummer eins Martin Schindler oder gar Hopp selbst Darts-Dominator Luke Littler beikommen können, vermag der Mann aus Idstein indes kaum zu träumen.

"Luke Littler ist aktuell ein bisschen wie eine Sackgasse - da kommst du nicht weiter. Das ist wie die Endstation. Die Gegner, die es mit ihm aufnehmen wollen, werden es aber sehr schwer haben, weil er einfach ein Ausnahmetalent ist."