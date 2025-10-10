Bei der Quizsendung "Wer wird Millionär" kostet eine Darts-Frage einen Kandidaten gleich zwei Joker.

Eine der für Darts-Fans wohl einfachsten Fragen überhaupt hat einen Kandidaten bei der Quizshow "Wer wird Millionär" gleich zwei Joker gekostet.

Im Rahmen der "3-Millionen-Euro-Woche" wollte Moderator Günther Jauch bei der Frage, bei der es um 20.000 Euro ging, wissen: "Über Sieg oder Niederlage entscheidet beim Darts häufig die Anzahl der gewonnenen ...?"

Als Antwortmöglichkeiten wurden englische Begriffe für Körperteile angeboten. Eyes“, "Ears", "Arms" und "Legs" standen zur Auswahl.