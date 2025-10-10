Anzeige
Darts

Darts-Frage bringt Kandidat bei "Wer wird Millionär" zur Verzweiflung

  • Veröffentlicht: 10.10.2025
  • 12:02 Uhr
  • ran.de

Bei der Quizsendung "Wer wird Millionär" kostet eine Darts-Frage einen Kandidaten gleich zwei Joker.

Eine der für Darts-Fans wohl einfachsten Fragen überhaupt hat einen Kandidaten bei der Quizshow "Wer wird Millionär" gleich zwei Joker gekostet.

Im Rahmen der "3-Millionen-Euro-Woche" wollte Moderator Günther Jauch bei der Frage, bei der es um 20.000 Euro ging, wissen: "Über Sieg oder Niederlage entscheidet beim Darts häufig die Anzahl der gewonnenen ...?"

Als Antwortmöglichkeiten wurden englische Begriffe für Körperteile angeboten. Eyes“, "Ears", "Arms" und "Legs" standen zur Auswahl.

Darts-Frage kostet gleich zwei Joker

Kandidat Sascha Korf setzte zunächst den Publikumsjoker ein. Die richtige Antwort "Legs" wählten dabei 68 Prozent der Anwesenden aus, 31 Prozent stimmten für "Eyes".

Wirklich vertrauen wollte er den anwesenden Zuschauern aber zunächst nicht, so befragte er zudem einen einzelnen Gast im Studio, der ihm abermals die richtige Antwort nahelegte.

Diese wählte er in der Folge auch aus und erreichte die 20.000 Euro, mit denen er am Ende auch nach Hause ging.

