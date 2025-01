Das ehemalige deutsche Top-Talent besaß seit Ende 2022 keine Tourcard mehr und scheiterte in den vergangenen beiden Jahren in der Q-School. Auch 2025 war der achtmalige WM-Teilnehmer wieder am Start und kämpfte in Kalkar um seine Darts-Zukunft - erfolgreich, wie vier weitere deutsche Spieler.

Die Final Stage der Q-School startete am 9. Januar und endet am 12. Januar 2025.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Austragungsorte für die Q-School. Während in Milton Keynes die "UK Qualifying School" ausgetragen wird, findet die "European Qualifying School" im deutschen Kalkar (NRW) statt.

Darts: Wie viele PDC-Tourcards werden in der Q-School 2025 vergeben?

Insgesamt werden in Milton Keynes und Kalkar 29 Tourcards vergeben. Acht gehen direkt an die jeweiligen Tagessieger, die restlichen werden an die besten Spieler der jeweiligen "Order of Merit" vergeben (zwölf in Kalkar, neun in Milton Keynes).

Für diese Rangliste können Spieler ab der zweiten Runde pro Sieg Punkte sammeln und so auch ohne Tagessieg eine Tourcard erhalten. Dafür sind aber natürlich konstant gute Ergebnisse während der Final Stage notwendig.