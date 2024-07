Darts: Luke Humphries gewinnt World Matchplay gegen Michael van Gerwen

Anzeige

Weltmeister Luke Humphries hat das prestigeträchtige World Matchplay gewonnen.

Im Finale bezwang der Engländer Michael van Gerwen mit 18:15 und ist damit der erst zweite Spieler nach Darts-Legende Phil Taylor, der die WM und das Matchplay im selben Kalenderjahr gewann. Darüber hinaus sackte der 29-Jährige auch die Siegprämie von 200.000 Pfund (knapp 238.000 Euro) ein.

In den berühmten Winter Gardens von Blackpool lieferten sich die beiden Top-Spieler ein spannendes, aber nicht immer hochklassiges Duell, welches "Cool Hand Luke" mit dem ersten Matchdart auf die Doppel-20 entschied. Damit baute der Engländer auch seine Führung in der Weltrangliste aus. Die beiden deutschen Starter Martin Schindler (Strausberg) und Ricardo Pietreczko (Nürnberg) waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.