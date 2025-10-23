European DARTS CHAMPIONSHIP LIVE AUF JOYN
Darts: Luke Littler bald auf Rang 1 der Weltrangliste? So erobert "The Nuke" beim European Dart Championship die Spitze
- Aktualisiert: 23.10.2025
- 13:02 Uhr
- Julian Erbs
Für Luke Littler geht der steile Aufstieg weiter. Beim European Darts Championship winkt ihm der nächste Meilenstein seiner Karriere.
Luke Littler steht kurz davor, den nächsten großen Schritt in seiner rasant verlaufenden Karriere zu machen.
Der 18-jährige Engländer aus Warrington könnte am Wochenende bei der European Championship in Dortmund erstmals die Spitze der PDC-Weltrangliste übernehmen.
Diese Rangliste richtet sich nach dem Preisgeld, das Spieler in den vergangenen zwei Jahren bei offiziellen Turnieren der Professional Darts Corporation verdient haben.
Je mehr Geld ein Spieler in diesem Zeitraum einspielt, desto höher steht er in der Rangliste.
Aktuell trennen Littler nur 27.500 Pfund von Spitzenreiter Luke Humphries. Ein mögliches Viertelfinale zwischen den beiden könnte bereits die Entscheidung bringen: Sollte Littler Humphries schlagen und anschließend das Finale erreichen, würde er zur neuen Nummer eins der Welt aufsteigen.
Doch auch andere Szenarien sind denkbar. Sollte Humphries schon früh gegen Krzysztof Ratajski ausscheiden, würde Littler bereits ein Halbfinaleinzug reichen, um mit einem Vorsprung von rund 5.000 Pfund die Spitze zu übernehmen.
Luke Littler mit Problemen in Deutschland
Fest steht: Um den Thron zu erobern, muss Littler nicht nur seine Gegner besiegen, sondern auch dem mitunter kritischen Publikum in Dortmund standhalten. Seit Beginn des Jahres steht der amtierende Weltmeister in Deutschland besonders im Fokus. Beim Premier-League-Abend in Berlin wurde er im April mit Pfiffen empfangen und verlor direkt sein Auftaktmatch.
Auch in München lief es nicht besser: Nach dem Aus gegen Gian van Veen erklärte er auf Instagram, er sei froh, "hier vorerst nicht mehr spielen zu müssen". Danach mied er deutsche Bühnen und ließ mehrere Turniere aus. Erst beim World Cup of Darts in Frankfurt trat er wieder an - und schied gemeinsam mit Humphries unter Pfiffen gegen das deutsche Team aus.
In Dortmund kehrt der auf die deutsche Bühne zurück. Dort will er sich nicht nur den Fans stellen, sondern auch einen weiteren Major-Titel holen. Gleich zum Auftakt trifft er auf Raymond van Barneveld - sein einstiges Idol und Publikumsliebling in Deutschland.
Die beiden standen sich bereits dreimal gegenüber: Littler gewann bei der WM und den World Series Finals, Barneveld zuletzt beim Players Championship-