Anzeige
European DARTS CHAMPIONSHIP LIVE AUF JOYN

Darts: Luke Littler bald auf Rang 1 der Weltrangliste? So erobert "The Nuke" beim European Dart Championship die Spitze

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 13:02 Uhr
  • Julian Erbs

Für Luke Littler geht der steile Aufstieg weiter. Beim European Darts Championship winkt ihm der nächste Meilenstein seiner Karriere.

Luke Littler steht kurz davor, den nächsten großen Schritt in seiner rasant verlaufenden Karriere zu machen.

Der 18-jährige Engländer aus Warrington könnte am Wochenende bei der European Championship in Dortmund erstmals die Spitze der PDC-Weltrangliste übernehmen.

Diese Rangliste richtet sich nach dem Preisgeld, das Spieler in den vergangenen zwei Jahren bei offiziellen Turnieren der Professional Darts Corporation verdient haben.

Je mehr Geld ein Spieler in diesem Zeitraum einspielt, desto höher steht er in der Rangliste.

Aktuell trennen Littler nur 27.500 Pfund von Spitzenreiter Luke Humphries. Ein mögliches Viertelfinale zwischen den beiden könnte bereits die Entscheidung bringen: Sollte Littler Humphries schlagen und anschließend das Finale erreichen, würde er zur neuen Nummer eins der Welt aufsteigen.

Doch auch andere Szenarien sind denkbar. Sollte Humphries schon früh gegen Krzysztof Ratajski ausscheiden, würde Littler bereits ein Halbfinaleinzug reichen, um mit einem Vorsprung von rund 5.000 Pfund die Spitze zu übernehmen.

Anzeige
Anzeige

Luke Littler mit Problemen in Deutschland

Fest steht: Um den Thron zu erobern, muss Littler nicht nur seine Gegner besiegen, sondern auch dem mitunter kritischen Publikum in Dortmund standhalten. Seit Beginn des Jahres steht der amtierende Weltmeister in Deutschland besonders im Fokus. Beim Premier-League-Abend in Berlin wurde er im April mit Pfiffen empfangen und verlor direkt sein Auftaktmatch.

Auch in München lief es nicht besser: Nach dem Aus gegen Gian van Veen erklärte er auf Instagram, er sei froh, "hier vorerst nicht mehr spielen zu müssen". Danach mied er deutsche Bühnen und ließ mehrere Turniere aus. Erst beim World Cup of Darts in Frankfurt trat er wieder an - und schied gemeinsam mit Humphries unter Pfiffen gegen das deutsche Team aus.

Anzeige
Anzeige
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...

European Darts Championship live und kostenlos auf Joyn

Die Darts-EM läuft vom 23. bis 26. Oktober live im kostenlosen Livestream auf Joyn.

In Dortmund kehrt der auf die deutsche Bühne zurück. Dort will er sich nicht nur den Fans stellen, sondern auch einen weiteren Major-Titel holen. Gleich zum Auftakt trifft er auf Raymond van Barneveld - sein einstiges Idol und Publikumsliebling in Deutschland.

Die beiden standen sich bereits dreimal gegenüber: Littler gewann bei der WM und den World Series Finals, Barneveld zuletzt beim Players Championship-

Mehr News und Videos
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...
News

Darts-EM 2025: So seht ihr die European Darts Championship heute live im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 23.10.2025
  • 08:57 Uhr
Die deutsche Nummer eins: Martin Schindler
News

Darts-EM: Schindler vom Major-Durchbruch überzeugt

  • 23.10.2025
  • 05:59 Uhr
14.06.2025, xhbx, Dart World Cup of Darts 2025, v.l. Martin Schindler (Deutschland), Luke Littler (England) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDE...
News

Littler über Schindler: "Er lebt mietfrei in meinem Kopf"

  • 21.10.2025
  • 18:28 Uhr
Littler Wirtz
News

Littler verspottet Wirtz nach Liverpool-Pleite

  • 20.10.2025
  • 20:42 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler in action on the oche for his Boyle Sports World Grand P...
News

German Darts Championship im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 19.10.2025
  • 12:38 Uhr
imago images 1067709097
News

German Darts Championship: Top-Stars mit Absagenflut - Deutscher profitiert

  • 17.10.2025
  • 14:33 Uhr
Darts-Weltmeister Luke Littler
News

Darts: Luke Littler verteidigt Greaves nach Sensations-Niederlage

  • 17.10.2025
  • 14:14 Uhr
27 07 2025. World Matchplay Darts Beau Greaves during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 27 July 2025. Blackpool Winter Gardens United Kingdom Editori...
News

Littler bezwungen: Diese Frau mischt die Darts-Welt auf

  • 16.10.2025
  • 13:46 Uhr
22 07 2025. World Matchplay Darts MC John McDonald during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 22 July 2025. Blackpool Winter Gardens Scotland United Ki...
News

Darts-Beben: Legendäres PDC-Duo beendet nach WM Tätigkeit

  • 16.10.2025
  • 12:10 Uhr
imago images 1064331297
News

Van Gerwens Horror-Jahr geht weiter – Konsequenzen gezogen

  • 15.10.2025
  • 14:08 Uhr