Für Luke Littler geht der steile Aufstieg weiter. Beim European Darts Championship winkt ihm der nächste Meilenstein seiner Karriere.

Luke Littler steht kurz davor, den nächsten großen Schritt in seiner rasant verlaufenden Karriere zu machen.

Der 18-jährige Engländer aus Warrington könnte am Wochenende bei der European Championship in Dortmund erstmals die Spitze der PDC-Weltrangliste übernehmen.

Diese Rangliste richtet sich nach dem Preisgeld, das Spieler in den vergangenen zwei Jahren bei offiziellen Turnieren der Professional Darts Corporation verdient haben.

Je mehr Geld ein Spieler in diesem Zeitraum einspielt, desto höher steht er in der Rangliste.

Aktuell trennen Littler nur 27.500 Pfund von Spitzenreiter Luke Humphries. Ein mögliches Viertelfinale zwischen den beiden könnte bereits die Entscheidung bringen: Sollte Littler Humphries schlagen und anschließend das Finale erreichen, würde er zur neuen Nummer eins der Welt aufsteigen.

Doch auch andere Szenarien sind denkbar. Sollte Humphries schon früh gegen Krzysztof Ratajski ausscheiden, würde Littler bereits ein Halbfinaleinzug reichen, um mit einem Vorsprung von rund 5.000 Pfund die Spitze zu übernehmen.