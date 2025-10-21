Darts - Luke Littler stichelt gegen Martin Schindler: "Lebt mietfrei in meinem Kopf"

Darts-Superstar Luke Littler stichelt gegen Martin Schindler - hat er ihn nur falsch verstanden? Von Philipp Schmalz Bahnt sich da der nächste große Darts-Zoff an? Luke Littler, amtierender Weltmeister und absoluter Superstar, hat in seiner Instagram-Story gegen Martin Schindler gestichelt - und muss dafür durchaus Kritik von den Fans einstecken. European Darts Championship vom 23. bis 26. Oktober live auf Joyn Aber was war passiert? Am vergangenen Samstag gewann Martin Schindler bei den German Darts Championship mit 6:4 gegen William O'Connor, obwohl er zwischenzeitlich bereits mit 1:4 zurückgelegen hatte.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Im Anschluss an die Partie sprach "The Wall" im Interview mit "dartsnews.com" über die Partie und lobte die starke Scoring-Power seines Gegners: "Er war absolut gnadenlos. Drei Legs in Folge mit 140ern und 150ern - da jagt man nur noch Schatten hinterher. Aber ich wusste, dass er dieses Niveau nicht über das gesamte Spiel hinweg halten konnte. Das hätte nicht einmal Luke Littler geschafft. Und so kam es dann auch." Diese kleine Erwähnung, die eigentlich eher als Lob für Littler gemeint gewesen sein dürfte, kam beim Weltmeister wohl nicht so gut an.

Anzeige