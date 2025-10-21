Anzeige
European DARTS CHAMPIONSHIP LIVE AUF JOYN

Darts - Luke Littler stichelt gegen Martin Schindler: "Lebt mietfrei in meinem Kopf"

  • Veröffentlicht: 21.10.2025
  • 12:37 Uhr
  • Philipp Schmalz

Darts-Superstar Luke Littler stichelt gegen Martin Schindler - hat er ihn nur falsch verstanden?

Von Philipp Schmalz

Bahnt sich da der nächste große Darts-Zoff an? Luke Littler, amtierender Weltmeister und absoluter Superstar, hat in seiner Instagram-Story gegen Martin Schindler gestichelt - und muss dafür durchaus Kritik von den Fans einstecken.

Aber was war passiert? Am vergangenen Samstag gewann Martin Schindler bei den German Darts Championship mit 6:4 gegen William O'Connor, obwohl er zwischenzeitlich bereits mit 1:4 zurückgelegen hatte.

Anzeige
Anzeige
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...

European Darts Championship live und kostenlos auf Joyn

Die Darts-EM läuft vom 23. bis 26. Oktober live im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Anzeige

Im Anschluss an die Partie sprach "The Wall" im Interview mit "dartsnews.com" über die Partie und lobte die starke Scoring-Power seines Gegners: "Er war absolut gnadenlos. Drei Legs in Folge mit 140ern und 150ern - da jagt man nur noch Schatten hinterher. Aber ich wusste, dass er dieses Niveau nicht über das gesamte Spiel hinweg halten konnte. Das hätte nicht einmal Luke Littler geschafft. Und so kam es dann auch."

Diese kleine Erwähnung, die eigentlich eher als Lob für Littler gemeint gewesen sein dürfte, kam beim Weltmeister wohl nicht so gut an.

Anzeige

Martin Schindler vs. Luke Littler: Direktes Duell bei der Darts-EM?

Der 18-Jährige teilte einen Ausschnitt des Interviews in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Ich lebe mietfrei in seinem Kopf." Eine klare Spitze gegen den Deutschen!

Auf "X" äußerten sich viele Fans zur Reaktion Littlers und zeigten Unverständnis. "Eine komische Art, um auf ein Kompliment zu reagieren", schrieb beispielsweise ein User. Schindler selbst äußerte sich bisher nicht zur Littler-Spitze.

Womöglich lassen beide Taten sprechen. Bei der am 23. Oktober beginnenden Darts-EM (European Darts Championship vom 23. bis 26. Oktober live auf Joyn) sind beide mit von der Partie. Ein direktes Duell könnte es allerdings erst im Finale geben.

Zuvor trifft Martin Schindler in der 1. Runde auf Dave Chisnall. Littler muss in seiner ersten Partie gegen Darts-Legende Raymond van Barneveld ran.

Mehr News und Videos
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...
News

Darts-EM 2025: So seht ihr die European Darts Championship live im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 21.10.2025
  • 10:16 Uhr
Littler Wirtz
News

Littler verspottet Wirtz nach Liverpool-Pleite

  • 20.10.2025
  • 20:42 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler in action on the oche for his Boyle Sports World Grand P...
News

German Darts Championship im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 19.10.2025
  • 12:38 Uhr
imago images 1067709097
News

German Darts Championship: Top-Stars mit Absagenflut - Deutscher profitiert

  • 17.10.2025
  • 14:33 Uhr
Darts-Weltmeister Luke Littler
News

Darts: Luke Littler verteidigt Greaves nach Sensations-Niederlage

  • 17.10.2025
  • 14:14 Uhr
27 07 2025. World Matchplay Darts Beau Greaves during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 27 July 2025. Blackpool Winter Gardens United Kingdom Editori...
News

Littler bezwungen: Diese Frau mischt die Darts-Welt auf

  • 16.10.2025
  • 13:46 Uhr
22 07 2025. World Matchplay Darts MC John McDonald during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 22 July 2025. Blackpool Winter Gardens Scotland United Ki...
News

Darts-Beben: Legendäres PDC-Duo beendet nach WM Tätigkeit

  • 16.10.2025
  • 12:10 Uhr
imago images 1064331297
News

Van Gerwens Horror-Jahr geht weiter – Konsequenzen gezogen

  • 15.10.2025
  • 14:08 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler is interviewed by Abigail Davies for Sky Sports after wi...
News

Nach überraschender Teilnahme: Littler scheitert bei Jugend-WM

  • 15.10.2025
  • 11:05 Uhr
Littler
News

Jugend-WM: Sensation-Aus - Luke Littler unterliegt Shootingstar

  • 15.10.2025
  • 11:02 Uhr