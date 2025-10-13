Anzeige
darts

Darts: Luke Littler überrascht mit Zusage für Jugend-WM - "Ein bisschen Spaß haben und alle treffen"

  • Veröffentlicht: 13.10.2025
  • 11:01 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Luke Littler gibt überraschend seine Teilnahme an der Jugend-WM im Darts bekannt. Die Gründe dafür sind jedoch einleuchtend.

Von Tobias Wiltschek

Dass Luke Littler nach wie vor erst 18 Jahre alt ist, ist angesichts seiner jetzt schon zahlreichen Triumphe bei den Profis nur schwer vorstellbar.

Erst am Sonntag hat er mit seinem Sieg beim World Grand Prix schon seinen siebten Major-Titel gewonnen.

Doch der Engländer ist tatsächlich noch ein Teenager und damit auch noch bei der Jugend-WM spielberechtigt. Und genau bei diesem Turnier wird der Darts-Star auch antreten, wie er nach seinem Sieg im Finale des World Grand Prix in Leicester gegen Luke Humphries völlig überraschend ankündigte.

Dass das Turnier schon an diesem Montag stattfindet, macht ihm offensichtlich auch nichts aus.

Littler gibt Zusage für Jugend-WM

„Es stimmt. Ich werde morgen an der Jugend-Weltmeisterschaft teilnehmen. Ich werde einfach ein bisschen Spaß haben und alle treffen", sagte Littler am Sonntag  im Interview mit "Sky"-Moderatorin Abigail Davies.

Überzeugt von der Teilnahme am Turnier, bei dem 128 Spieler im Alter zwischen 16 und 24 Jahren antreten, haben ihn gleich mehrere Aspekte. "Ich dachte eigentlich, das Turnier würde eine Woche dauern, aber es ist nur 20 Minuten von hier entfernt – also werde ich hinfahren und spielen", sagte Littler.

Die Jugend-WM, die er vor zwei Jahren schon einmal gewonnen hat, ist - bis auf das Finale - lediglich für einen Tag angesetzt und wird in Wigan ausgetragen, was tatsächlich nicht weit von Leicester entfernt liegt.

Dazu kommt, dass er anschließend gleich in Wigan bleiben kann, um am Dienstag und Mittwoch die zwei weitere Turniere der Players Championship (31 und 32) zu spielen.

Darts: Zweite Frau der Geschichte sichert sich Tour Card

Littler: "Glaube nicht, dass jemand mein Freund sein wird"

Was die Darts-Community allgemein in Begeisterung versetzt, dürfte die Teilnehmer an der Jugend-WM selbst weniger freuen. Das vermutete auch Littler, als er sagte: "Ich glaube nicht, dass morgen jemand mein Freund sein wird."

Sollte er das Finale erreichen, hätte er am 23. November in Minehead noch einen Termin. Dort wird das Endspiel der World Youth Championship ausgetragen.

