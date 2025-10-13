Anzeige

Littler gibt Zusage für Jugend-WM „Es stimmt. Ich werde morgen an der Jugend-Weltmeisterschaft teilnehmen. Ich werde einfach ein bisschen Spaß haben und alle treffen", sagte Littler am Sonntag im Interview mit "Sky"-Moderatorin Abigail Davies. Überzeugt von der Teilnahme am Turnier, bei dem 128 Spieler im Alter zwischen 16 und 24 Jahren antreten, haben ihn gleich mehrere Aspekte. "Ich dachte eigentlich, das Turnier würde eine Woche dauern, aber es ist nur 20 Minuten von hier entfernt – also werde ich hinfahren und spielen", sagte Littler. Die Jugend-WM, die er vor zwei Jahren schon einmal gewonnen hat, ist - bis auf das Finale - lediglich für einen Tag angesetzt und wird in Wigan ausgetragen, was tatsächlich nicht weit von Leicester entfernt liegt. Dazu kommt, dass er anschließend gleich in Wigan bleiben kann, um am Dienstag und Mittwoch die zwei weitere Turniere der Players Championship (31 und 32) zu spielen.

