"Ich habe definitiv mehr erwartet", sagte Littler nach dem Spiel bei "Sky Sports" über die Leistung seines Gegners, dem amtierenden World Grand Prix-Sieger. "Ich glaube, im ersten Satz hat er ziemlich viele Doppelfehler gemacht. Ich dachte nur: "Verrückt!" Aber ich musste mich einfach konzentrieren und meinen Job erledigen."

Luke Littler steht im Viertelfinale des World Grand Prix. Nach seiner überragenden Auftaktshow gegen Gian van Veen ließ er auch Mike de Decker keine Chance.

Luke Littler ist weiter in bestechender Form und schaltet Gegner. Vom amtierenden Titelverteidiger hätte er sich bei seinem Achtelfinalsieg mehr erwartet.

Gegen de Decker zeigte Littler eine souveräne Leistung und erzielte einen Average von 91,86 Punkten. In Kombination mit einer Doppelquote von 39 Prozent reichte das für einen mühelosen Sieg.

Luke Littler vor Kracher-Viertelfinale gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price

Zum Abschluss zeigte Littler den Fans noch einmal seine ganze Klasse und setzte ein echtes Ausrufezeichen: Mit dem "Big Fish" (170er-Finish) beendete er das Match. "Ich wollte es nicht versuchen, aber das Publikum wollte, dass ich es versuche."

"Mir war manchmal ein bisschen langweilig – natürlich habe ich etwas vom amtierenden Champion mehr erwartet", sagte Littler nach dem Match gegen den Belgier.

Im Viertelfinale bekommt es Littler nun mit Ex-Weltmeister Gerwyn Price zu tun, der Josh Rock überraschend klar ebenfalls mit 3:0 besiegte.

Bereits zuvor hatten sich Dirk van Duijvenbode (3:0 gegen Daryl Gurney) und Jonny Clayton (3:1 gegen Luke Woodhouse) am Donnerstagabend für das Viertelfinale qualifiziert.

