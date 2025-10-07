Anzeige
World Grand Prix

Darts World Grand Prix 2025: Rekord-Average gegen Luke Littler nicht genug

  • Aktualisiert: 08.10.2025
  • 00:00 Uhr
  • SID

Nicht einmal ein Rekord ist genug: Der niederländische Dartsprofi Gian van Veen hat beim World Grand Prix den höchsten Average der Turniergeschichte gespielt, war gegen Weltmeister Luke Littler aber dennoch chancenlos.

Der Junioren-Champion kam in dem hochklassigen Erstrundenmatch beim Majorturnier im ungewohnten Modus Double-In/Double-Out in Leicester auf 106,47 Punkte im Schnitt – und verlor gegen den 18 Jahre alten Engländer mit 0:2 (2:3, 0:3) nach Sätzen.

Toptalent van Veen (23) löste damit Alan Warriner an der Spitze der Bestenliste ab. Der Engländer hatte diese seit 2001 mit einem Average von 106,45 angeführt. Hinter dem Duo folgt nach dem aberwitzigen Duell am Dienstagabend Littler, der den Rekord mit 105,58 Punkten knapp verpasste.

"Gian hat ein brillantes Spiel gemacht", lobte Littler: "Ich denke, ich hätte nicht besser spielen können. Wir pushen uns gegenseitig." Die vergangenen drei Partien auf der PDC-Tour hatte Littler gegen van Veen verloren.

