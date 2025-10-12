Anzeige
Darts

Darts - PDC Tour Card für Beau Greaves: Britin schreibt Geschichte

  • Veröffentlicht: 12.10.2025
  • 16:19 Uhr
  • ran.de

Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte. Als erst zweiter Frau gelingt ihr der Gewinn einer PDC Tour Card.

Bemerkenswerte Leistung von Darts-Spielerin Beau Greaves. Die Britin hat als erst zweite Frau der PDC-Historie eine Tour Card gewonnen. Bei der PDC Development Tour siegte am Wochenende zwar Cameron Crabtree, die Schlagzeilen gehörten aber dennoch der 21-Jährigen.

Sollte Greaves die sich ihr bietende Chance ergreifen, ist sie in den Jahren 2026 und 2027 Inhaberin einer Tour Card. Den begehrten Profi-Status sichert sie sich damit als erst zweite Frau der Geschichte. Zuvor war dies nur Lisa Ashton gelungen, die sich 2020 im Rahmen der Q-School qualifiziert hatte.

Ob Greaves die Tour Card annimmt, ist aktuell noch unklar. Im Hinblick auf die vergangenen Monate spricht aber vieles dafür.

So zeigte sie klar und deutlich, dass der Sprung auf die Tour ihr auserkorenes Ziel ist, konzentrierte sie sich doch ausschließlich auf PDC-Events und verzichtete auf Autritte bei der WDF (World Darts Federation). Auch eine Rückkehr in den Ally Pally zur WM kann sie sich demnach vorstellen.

Anzeige
Anzeige

Greaves-Konkurrent nicht stark genug

Zwar musste sich die Britin am Wochenende bereits in der Runde der letzten 32 geschlagen geben. Charlie Manby, ihr einziger Konkurrent, der ihr die Tour Card noch hätte streitig machen können, hätte das Turnier dafür aber gewinnen müssen. Dies gelang ihm nicht.

In der Order of Merit führt Wochenendsieger Crabtree vor Greaves. Da der Brite aber bereits eine Tour Card hat, geht der Hauptpreis nun an seine Landsfrau über.

Anzeige
Mehr News und Videos zum Darts
2025 Betfred World Matchplay - Day Eight
News

Darts World Grand Prix 2025: TV-Zeiten, kostenloser Joyn-Livestream und alle Hintergrundinfos

  • 12.10.2025
  • 17:41 Uhr
Fallon Sherrock
News

Darts: Fallon Sherrock qualifiziert sich für WM 2026

  • 12.10.2025
  • 17:39 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 10th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night Five; quarter final; Gerwyn Price congratulates Luke ...
News

Darts: Price fordert nach Littler-Pleite Regeländerung

  • 12.10.2025
  • 14:08 Uhr
Dartsprofi Jonny Clayton gelingt das perfekte Spiel
News

Darts-Star wettert gegen deutsche Fans

  • 11.10.2025
  • 09:24 Uhr
imago images 1067536776
News

"Mehr erwartet": Littler verspottet Gegner

  • 10.10.2025
  • 20:02 Uhr
imago images 1064330740
News

Quiz-Kandidat verzweifelt an Darts-Frage

  • 10.10.2025
  • 12:02 Uhr
DARTS - PDC, Austrian Darts Open PREMSTAETTEN,AUSTRIA,28.APR.24 - DARTS - PDC European Tour, Austrian Darts Open. Image shows fans with a sign . PUBLICATIONxNOTxINxAUTxSUIxSWE GEPAxpictures xWolfga...
News

Darts: Erstes PDC-Turnier in Saudi-Arabien - folgt die WM?

  • 09.10.2025
  • 14:29 Uhr
Verliert trotz Rekord: Gian van Veen
News

Rekord-Average nicht genug gegen Littler

  • 08.10.2025
  • 00:00 Uhr
Schindler verpasst Achtelfinale
News

World Grand Prix: Bitterer Abend für Martin Schindler

  • 06.10.2025
  • 20:43 Uhr
Entertainment,Influencer Dart WM 2025 16.05.2025, xdanx, Entertainment, Influencer Dart WM 2025 emspor, v.l. Dart Profi Max Hopp (The Maximiser) wirft ein Dart bei der Influencer Darts WM in der Ub...
News

Darts-WM: Hopp vor Rückkehr in den Ally Pally

  • 03.10.2025
  • 13:27 Uhr