Um wieder in die Spur zurückzukommen, geht Wright einen ungewöhnlichen Weg: "Ich habe alle meine Trophäen und alle meine Darts abgegeben, damit ich neu anfangen kann. Ich will dieses Jahr neue Trophäen sammeln“, verkündete "Snakebite" vor den Bahrain Darts Masters.

Peter Wright: Littler und Humphries inspirierend

"Ich habe mir die Weltmeisterschaft angeschaut, nachdem ich ausgeknockt worden war, und Luke Littler und Luke Humphries haben mich mit dem, was sie gemacht haben, inspiriert“, erklärte der 53-Jährige: "Vor allem Luke Humphries mit dem, was er in den letzten vier Monaten gewonnen hat. Es beweist, was man erreichen kann, wenn man hart arbeitet."

Aber auch das neue und erst 16 Jahre alte Darts-Gesicht Littler beeindruckt den Schotten: "Luke Littler ist das Beste, was ich je im Fernsehen gesehen habe! Deshalb hat er mich dazu inspiriert, wieder anzugreifen.“