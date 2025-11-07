In Hildesheim wird heute ein deutsches Ticket für die Darts-WM in London vergeben. Wer sichert sich die Teilnahme im "Ally Pally"? So verfolgt ihr die Entscheidung im Free-TV und Joyn-Livestream. Mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer, Lukas Wenig, Gabriel Clemens, Max Hopp und Dominik Grüllich sind bereits sieben deutsche Spieler für die Darts-WM 2026 qualifiziert. Super League Darts: HEUTE ABEND LIVE ab 19:00 Uhr im Stream auf Joyn: Wer holt sich das WM-Ticket? Heute Abend wird sich ein weiterer deutscher Spieler ein Ticket für das Highlight des Jahres sichern. Bei der Super League in Hildesheim stehen die entscheidenen Partien an.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits die Gruppenphase absolviert wurden, finden Freitagabend das Viertel- und Halbfinale statt, bevor im Finale der achte WM-Teilnehmer gesucht wird. ran hat alle Informationen zur Übertragung des Finaltages zusammengefasst!

Anzeige

Super League 2025 heute live: Wann und wo wird das Turnier ausgetragen? Die PDC Super League findet vom 4. bis 7. November statt. Austragungsort ist die Halle 39 in Hildesheim. Darts - Beau Greaves gegen die Großen: Eine Frau mischt die Szene auf

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Super League 2025 heute live: Wie viele Spieler nehmen teil? Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Super League teil. Vor dem Start des Finaltages kämpfen noch acht Spieler um das WM-Ticket.

In welchem Modus wird bei der Super League 2025 gespielt? In der Super League gilt der klassische 501-Double-Out-Modus. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 herunterspielt, der Check-Out muss über ein Doppelfeld erfolgen. In welcher Runde wie viele Legs für den Gewinn der Partie notwendig sind, seht ihr nachfolgend: Viertelfinale: Best of 11 Legs

Halbfinale: Best of 13 Legs

Finale: Best of 15 Legs

Anzeige

Super League 2025 heute live: Welche Spiele stehen am Finaltag an? Viertelfinale, heute ab 19:00 Uhr: Daniel Klose vs. Mika Donnevert

Michael Klönhammer vs. Liam Maendl-Lawrence

Jarod Becker vs. Dragutin Horvat

Yorick Hofkens vs. Arno Merk Halbfinale, heute ab ca. 21:30 Uhr: Klose/Donnevert vs. Klönhammer/Lawrence

Becker/Horvat vs. Hofkens/Merk Finale, heute ab ca. 22:30 Uhr Klose/Donnevert/Klönhammer/Lawrence vs. Becker/Horvat/Hofkens/Merk

Anzeige