Rund einen Monat vor dem Beginn der Darts-WM steht mit dem Grand Slam of Darts das nächste Major-Turnier auf dem Programm. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt. Vom 8. bis zum 16. November 2025 findet in Wolverhampton mit dem "Grand Slam of Darts" das nächste Major-Turnier der PDC statt. Grand Slam of Darts am 8.11. ab 14:00 Uhr LIVE im Stream auf Joyn Dabei kämpfen insgesamt 32 Spieler um den Titel, müssen sich dafür aber zuvor in einer Gruppenphase für die K.o.-Runde qualifizieren. Früher durften sogar BDO-Spieler am Turnier der PDC teilnehmen. Da die Liga mittlerweile nicht mehr existiert, gehen seit 2024 nur PDC-Stars an den Start.

Grand Slam of Darts 2025 live: Wann und wo wird das Major-Turnier ausgetragen? Der Grand Slam of Darts findet vom 8. bis zum 16. November statt. Ausgetragen wird das Major-Turnier in der WV Active Aldersley in Wolverhampton.

Grand Slam of Darts 2025 live: Wie viele Spieler nehmen teil? Insgesamt nehmen 32 Spieler am Turnier teil. Zu Beginn werden diese in acht Gruppen aufgeteilt. Nach drei Spielen (jeder gegen jeden) ziehen die jeweils ersten zwei in die K.o.-Phase ein.

Wie sehen die Gruppen für den Grand Slam of Darts aus? Gruppe A: Luke Humphries, Nathan Aspinall, Michael Smith, Alex Spellman

Gruppe B: Chris Dobey, Damon Heta, Martin Lukeman, Jurjen van der Velde

Gruppe C: Stephen Bunting, Martin Schindler , Luke Woodhouse, Alexis Toylo

Gruppe D: James Wade, Gerwyn Price, Ricky Evans, Stefan Bellmont

Gruppe E: Luke Littler, Daryl Gurney, Connor Scutt, Karel Sedlacek

Gruppe F: Gian van Veen, Josh Rock, Wessel Nijman, Lisa Ashton

Gruppe G: Michael van Gerwen, Gary Anderson, Niko Springer , Beau Greaves

Gruppe H: Jonny Clayton, Danny Noppert, Lukas Wenig, Cameron Crabtree

Grand Slam of Darts 2025: Der Spielplan - Wann finden die einzelnen Runden statt? Samstag, 08. November, 14:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Samstag, 8. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Sonntag, 9. November 2025, 14:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Sonntag, 9. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Montag, 10. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Dienstag, 11. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Mittwoch, 12. November 2025, 20:00 Uhr: 4x 2. Runde

Donnerstag, 13. November 2025, 20:00 Uhr: 4x 2. Runde

Freitag, 14. November 2025, 20:00 Uhr: 2x Viertelfinale

Samstag, 15. November 2025, 20:00 Uhr: 2x Viertelfinale

Sonntag, 16. November 2025, 14:00 Uhr: 2x Halbfinale

Sonntag, 16. November 2025, 20:30 Uhr: Finale

Grand Slam of Darts 2025 live: Wer überträgt das Major-Turnier im TV? Im Free-TV ist der Grand Slam bei Sport1 zu sehen. Darüber hinaus werden alle Sessions und Partien auch von DAZN gezeigt. Auch auf Joyn können Darts-Fans das Turnier kostenlos verfolgen!

In welchem Modus wird beim Grand Slam of Darts gespielt? Beim Grand Slam of Darts gilt der klassische 501-Double-Out-Modus. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 herunterspielt, der Check-Out muss über ein Doppelfeld erfolgen. In welcher Runde wie viele Legs für den Gewinn der Partie notwendig sind, seht ihr nachfolgend: Gruppenspiele: Best of 9 Legs

Achtelfinale (2. Runde): Best of 19 Legs

Viertelfinale: Best of 31 Legs

Halbfinale: Best of 31 Legs

Finale: Best of 31 Legs

