Darts: Desaster für deutsche Spieler bei der Qualifikation zum Grand Slam - mit einer überraschenden Ausnahme

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 10:43 Uhr
  • ran.de

Beim Qualifikationsturnier zum Grand Slam of Darts enttäuschen die Deutschen - mit einer Ausnahme.

Wenig erfreulicher Tag für die deutschen Darts-Spieler. Beim Qualifikationsturnier für den PDC Grand Slam of Darts sind gleich fünf deutsche Spieler in der ersten Runde ausgeschieden. Sie haben damit keine Chance mehr, am Turnier in Wolverhampton teilzunehmen.

Und darunter befinden sich durchaus prominente Namen. Florian Hempel (4:5 gegen Nathan Rafferty) und Gabriel Clemens (2:5 gegen Jitse van der Wal) blieben ohne Chance, genauso wie Max Hopp, der Darryl Pilgrim mit 3:5 unterlag.

12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler is introduced to the fans before his Boyle Sports World ...

Auch für Maximilian Czerwinski (4:5 gegen Justin Hood) und Leon Weber (3:5 gegen Andy Boulton) war bereits in Runde eins Endstation.

Dominik Grüllich, der dank eines Freiloses automatisch die zweite Runde erreicht hatte, scheiterte dort mit 3:5 an Ross Smith.

Lukas Wenig qualifiziert sich für den Grand Slam

Bei Ricardo Pietreczko hatte es indes zunächst besser ausgesehen, er startete mit einem Sieg in das Quali-Turnier. Allerdings war auch für Pikachu im zweiten Duell des Tages Schluss. So unterlag er dem Österreicher Mensur Suljovic.

Immerhin: Aus deutscher Sicht gab es auch einen Erfolg zu vermelden. So konnte zumindest Lukas Wenig glänzen und sich mit vier Siegen für den Grand Slam qualifizieren.

In seinem Auftaktmatch hatte Wenig Tom Bissell mit 5:2 geschlagen, in der Folge räumte er Oskar Lukasiak mit einem 5:0-Whitewash aus dem Weg. Ein 5:4 gegen Thibault Tricole und ein erneutes 5:4 gegen Jermaine Wattimena bescherten ihm schließlich den Startplatz beim Grand Slam.

Große Enttäuschung für Peter Wright

Übrigens: Enttäuschungen gab es auch abseits der Deutschen. Doppel-Weltmeister Peter Wright ging gegen Connor Scutt mit 0:5 unter und spielte dabei nur einen Average von 85,71.

Auch Raymond van Barneveld (2:5 gegen Dave Chisnall) und Dimitri Van den Bergh (4:5 gegen Joshua Richardson) scheiterten.

