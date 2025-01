Darts: Supercomputer sagt Karriere von Luke Littler voraus

Luke Littler ist bereits jetzt ein Superstar. Wie viele Titel und wie viel Preisgeld wird der 18-Jährige in seiner Karriere einspielen? Ein Supercomputer hat dies ausgerechnet.

Von Philipp Schmalz

Luke Littler hat einen beispiellosen Aufstieg hinter sich. Etwas mehr als ein Jahr benötigte der 18-Jährige, um sich bei der Darts-WM 2025 den Titel zu sichern und sich in der Weltrangliste der PDC auf Rang zwei vorzuspielen.

Die Zukunft scheint ganz klar "The Nuke" zu gehören. Kein Wunder also, dass Experten und Fans bereits jetzt spekulieren, welche Rekorde Littler in seiner Karriere brechen könnte.

Das Portal "BonusCodeBets" versucht diese Frage zu beantworten und hat einen Supercomputer die Laufbahn des Darts-Stars vorhersagen lassen.

Die dabei herausgekommenen Werte sind beeindruckend, sollten aber natürlich mit Vorsicht genossen werden. Die Prognose geht von einem Karriereende mit 50 aus.