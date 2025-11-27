Darts-WM 2026: Luke Littler wird von britischem TV-Star herausgefordert

Luke Littler ist derzeit der beste Dartsspieler der Welt. Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft fordert ein britischer TV-Star "The Nuke" nun heraus. Von Philipp Schmalz Ob sich Luke Littler auf eine solche Herausforderung einlässt? Der britische TV-Star und Moderator Piers Morgan, der in den vergangenen Monaten unter anderem durch seine Interviews mit Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo Schlagzeilen machte, hat den 18-Jährigen nun zu einem Duell herausgefordert. Darts - Luke Littler über Psychospielchen von Ricardo Pietreczko: "Dieses Spiel werde ich auf jeden Fall gewinnen" Aber warum? Hintergrund der Herausforderung ist eine UK-Kampagne zum Thema Prostatakrebs vom Sponsor der Darts-WM 2026: Paddy Power. Morgan erklärte öffentlich, dass er an der "Darts of Destiny“-Aktion teilnehmen möchte, nachdem er 500 Pfund spendete. Ein Spender wird während des WM-Finals am 3. Januar die Chance haben, auf der Bühne neun Darts zu werfen. Erzielt er dabei mindestens 180 Punkte, gewinnt er 180.000 Pfund.

Morgan teilte das Werbevideo auf seinem "X"-Account und schrieb dazu: "Ich kann mir das gut vorstellen. Es ist an der Zeit, dass Luke Littler gegen Monsoon Morgan antritt." Schon 2024 hatte der umstrittene Moderator gegen den amtierenden Weltmeister gestichelt. Bei einer Episode seiner YouTube-Talkshow "Piers Morgan Uncensored" warf er gegen Ex-PDC-Chairman Barry Hearn und dessen Sohn Eddie ein paar Pfeile und sagte: "Luke Littler... so spielt man Darts, mein Sohn." Zudem erklärte er, dass er "nie beim Darts verliere".

