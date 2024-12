Darts - World Matchplay 2024: Luke Humphries und Michael van Gerwen im Finale

World Series of Darts Finals

Über sieben Turniere der World Series können sich Spieler für dieses Event qualifizieren. Die Top 4 der Order of Merit sowie vier weitere Top-Spieler nehmen an diesen Events teil, hinzu kommen noch Qualifikanten aus der jeweiligen Region. Die Leistungen werden in einer Tabelle zusammengefasst - die Top 8 steigt bei den Finals in Runde zwei ein, 16 weitere schon in Runde eins. Den Sieg holte sich Luke Littler (11:4 gegen Michael Smith).