Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Littler gab seine Teilnahme an der Jugend-WM auch erst kurzfristig bekannt, nachdem er zuletzt im Finale des World Grand Prix in Leicester gegen Luke Humphries gewann. "Es stimmt. Ich werde morgen an der Jugend-Weltmeisterschaft teilnehmen. Ich werde einfach ein bisschen Spaß haben und alle treffen", sagte Littler am Sonntag im Interview mit "Sky"-Moderatorin Abigail Davies. Eine lange Pause bleibt Littler nach seinem Aus bei der Jugend-WM nun aber nicht, am Dienstag und Mittwoch stehen ebenfalls in Wigan schon die zwei weitere Turniere der Players Championship (31 und 32) an.

