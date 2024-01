Anzeige

Welcher Promi holt sich den ersten WM-Titel 2024? Verona Pooth, Knossi, Andrea Kaiser, Chris Tall, Eko Fresh und Jürgen Milski werfen am Samstag, 6. Januar, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn die Pfeile und wollen "Die Promi-Darts-WM" 2024 gewinnen.

Für Vorjahressieger Michael van Gerwen, den amtierende Darts-Weltmeister Michael Smith, "The Iceman" Gerwyn Price, Publikumsliebling Peter Wright und zwei weitere Darts-Stars geht es am 6. Januar bereits um den zweiten WM-Titel im neuen Jahr: Sie wollen nur drei Tage nach Ende der PDC World Darts Championship an der Seite der Promis bei der "Promi-Darts-WM" 2024 noch einmal Darts-Weltmeister werden.

ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM" am Samstag, 6. Januar 2024, ab 20:15 Uhr, live aus dem Maritim Hotel Düsseldorf. Auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn gibt es einen kostenlosen Livestream. Die Highlights des Events gibt es ebenfalls auf ran.de. Die komplette Sendung gibt es im Nachgang als Relive auf Joyn.

Die Duos aus sechs Prominenten und sechs Weltklasse-Darts-Profis spielen im 501-Modus um den WM-Titel. Christian Düren moderiert den Wettkampf. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro.

"Als Kind hatte ich mal eine Wurfscheibe, das kann man zwar nicht wirklich mit der heutigen Aufgabe vergleichen, aber immerhin habe ich mal in einem Darts-Café gearbeitet. Hinter der Bar. Hilft das auch?", erklärte Verona Pooth gegenüber ProSieben. Trotzdem freue sie sich auf das Event, weil Darts ein "superspannender Sport" sei.