- Anzeige -
- Anzeige -
Deutsche Eishockey-Liga Live bei joyn

DEL 2025/26 live: EHC Dresdner Eislöwen vs. Eisbären Berlin- Eishockey im Stream auf Joyn

  • Aktualisiert: 09.01.2026
  • 23:52 Uhr
  • ran.de
Die Dresdner Eislöwen
Die Dresdner Eislöwen© Fotostand

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist in vollem Gange. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.

- Anzeige -
- Anzeige -
Simon Wolf (Torwart, EHC Red Bull Muenchen, 25) - hier beim Warmup - ist heute Startgoalie GER, EHC Red Bull Muenchen vs. Eisbaeren Berlin, Eishockey, DEL, 37. Spieltag, Saison 2025 2026, 06.01.202...

DEL LIVE und kostenlos: Dresdner Eislöwen – Eisbären Berlin

Am 10. Januar ab 17:00 Uhr im Joyn-Livestream.

- Anzeige -

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

- Anzeige -

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird live übertragen?

  • Begegnung: Dresdner Eislöwen – Eisbären Berlin
  • Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga, DEL Winter Game
  • Datum und Uhrzeit: 10. Januar, 17:00 Uhr
  • Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

- Anzeige -
- Anzeige -

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur DEL
Spektakuläres Spitzenspiel Ingolstadt gegen Köln
News

DEL: Haie setzen Siegesserie fort

  • 09.01.2026
  • 22:04 Uhr
Die Eisbären stecken in einer sportlichen Krise
News

"Frustrierende Niederlage": Berlin vor Winter Game unter Druck

  • 09.01.2026
  • 10:43 Uhr
Treffer ohne Wert: Berlins Doppelpacker Liam Kirk
News

DEL: Meister Berlin läuft Play-off-Plätzen hinterher

  • 08.01.2026
  • 22:14 Uhr
Das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden
News

Eislöwen fiebern Winter Game entgegen: "Extrem stolz"

  • 07.01.2026
  • 15:16 Uhr
Mit Köln auf Erfolgskurs: Kari Jalonen
News

DEL: Seriensieger Köln zieht davon

  • 06.01.2026
  • 21:23 Uhr
Auch zukünftig in Mannheim: DEL-Profi Nicolas Mattinen
News

DEL: Topverteidiger Mattinen bleibt ein Adler

  • 05.01.2026
  • 16:51 Uhr
Florian Elias im Trikot der Augsburger Panther
News

Werteverstöße: DEL-Klub Augsburg wirft Elias raus

  • 03.01.2026
  • 14:13 Uhr
35.DEL-Spieltag: Kölner Haie gegen die Straubing Tigers
News

DEL: Köln großer Gewinner beim XXL-Jahresauftakt

  • 02.01.2026
  • 22:28 Uhr
Macoy Erkamps (li.) gegen Kölns Ryan MacInnis
News

DEL: Köln siegt spektakulär zum Jahresabschluss

  • 30.12.2025
  • 22:12 Uhr
Manuel Wiederer vergrößert das Eisbären-Lazarett
News

DEL: Eisbären vorerst auch ohne Wiederer und Vikingstad

  • 30.12.2025
  • 15:41 Uhr