Beim kommenden Heimspiel von Red Bull München steht Patrick Hager von einem persönlichen Meilenstein. Nur zwölf Spieler haben das vor ihm in der DEL erreicht.

Olympiaheld Patrick Hager stößt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in einen exklusiven Klub vor: Der beste Scorer der Silbermedaillengewinner von 2018 bestreitet am Donnerstag (19.30 Uhr) im Heimspiel von Red Bull München gegen Rekordmeister Eisbären Berlin seine 1000. Partie in der DEL.

Der 37-Jährige, der im September 2007 sein Debüt gab, erreicht als 13. Spieler diese Schallmauer. "Ich bin dankbar, dass ich so lange dabei bin", sagte Hager dem Fachblatt "Eishockey News".

"Wir hatten die Chance, in jungen Jahren viel zu spielen, wir haben uns durchgesetzt – Ellbogen raus."

Für die Krefeld Pinguine, den ERC Ingolstadt, die Kölner Haie und München erzielte der Stürmer 225 Tore und bereitete 352 weitere Treffer vor.