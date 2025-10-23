Anzeige
Eishockey

Olympiaheld Patrick Hager vor historischem DEL-Einsatz für EHC Red Bull München

Beim kommenden Heimspiel von Red Bull München steht Patrick Hager von einem persönlichen Meilenstein. Nur zwölf Spieler haben das vor ihm in der DEL erreicht.

Olympiaheld Patrick Hager stößt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in einen exklusiven Klub vor: Der beste Scorer der Silbermedaillengewinner von 2018 bestreitet am Donnerstag (19.30 Uhr) im Heimspiel von Red Bull München gegen Rekordmeister Eisbären Berlin seine 1000. Partie in der DEL.

Der 37-Jährige, der im September 2007 sein Debüt gab, erreicht als 13. Spieler diese Schallmauer. "Ich bin dankbar, dass ich so lange dabei bin", sagte Hager dem Fachblatt "Eishockey News".

"Wir hatten die Chance, in jungen Jahren viel zu spielen, wir haben uns durchgesetzt – Ellbogen raus."

Für die Krefeld Pinguine, den ERC Ingolstadt, die Kölner Haie und München erzielte der Stürmer 225 Tore und bereitete 352 weitere Treffer vor.

DEL-Rekordspieler ist Mirko Lüdemann

Mit Ingolstadt 2014 sowie München 2018 und 2023 wurde Hager Meister. Seinen größten Erfolg feierte er aber bei den Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea, mit drei Toren und vier Vorlagen war er fünftbester Scorer des Turniers und bester Punktesammler im deutschen Team.

In bislang 167 Länderspielen, unter anderem bei acht Weltmeisterschaften und zwei Olympiaturnieren, traf er 30 Mal.

Rekordspieler in der DEL ist der Kölner Mirko Lüdemann mit 1199 Ligapartien. Der aktuelle Haie-Kapitän Moritz Müller (1143) könnte ihn allerdings bald einholen.

Außerdem knackten Sebastian Furchner (1119), Philip Gogulla (1111), Yannic Seidenberg (1092), Daniel Pietta (1075), Patrick Reimer (1069), Daniel Kreutzer (1066), Niki Mondt (1060), Frank Hördler, Patrick Köppchen (beide 1026) und Alexander Barta (1010) die 1000er-Marke.

