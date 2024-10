Ein ehemaliger finnischer Eishockey-Profi wird am Sonntagabend Opfer ein grausamen Mordes. Der Täter ist offenbar der eigene Ehemann.

Janne Puhakka spielte jahrelang in seiner Heimat Finnland professionell Eishockey, auch in Kanada und Frankreich war er aktiv - jetzt ist er mit 29 Jahren verstorben. Puhakka wurde in seinem eigenen Haus mit einer Schrotflinte erschossen, allem Anschein nach von seinem eigenen Ehemann.

Sein Lebensgefährte, der 37 Jahre älter ist als der Ex-Profisportler, ließ sich laut Pressemitteilung der zuständigen Behörden ohne Widerstand von der Polizei festnehmen. Wenig später bestätigte der "Helsinki Sanomat" die Identität des Schützen als Ehemann Rolf Nordmo.

Das Motiv lag wohl in einem drohenden Beziehungsende, Puhakka war offenbar bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Die Intention hinter dem Verbrechen bestätigte der leitende Ermittler Matti Högmann: "Was passiert ist, ist nicht ganz klar, aber der Hintergrund ist das Ende der Beziehung. Es gibt keine Informationen über einen größeren Streit."

Puhakka outete sich 2019 als erster finnischer Eishockeyprofi als schwul. Nordmo hatte den Eishockey-Profi bereits vor zehn Jahren kennengelernt, lange hielten beide die Beziehung geheim. Puhakka hatte seinen Partner laut "New York Times" die Jahre über sogar regelmäßig als Onkel vorgestellt, da ihm der Altersunterschied peinlich gewesen sei.