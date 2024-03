Anzeige

Mission Weltmeister. ProSieben zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 – und natürlich ein Viertelfinale, die Halbfinals sowie das Finale live.

Der amtierende Vize-Weltmeister Deutschland startet direkt am ersten Spieltag ins Turnier. "ran Eishockey – WM" meldet sich am Freitag, 10. Mai 2024, ab 15:45 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn aus Ostrava (CZE) mit der Partie Slowakei vs. Deutschland. ProSieben zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft – mindestens also die sieben Vorrunden-Partien gegen die Slowakei, USA, Schweden, Lettland, Kasachstan, Polen und Frankreich.

Insgesamt übertragen ProSieben und ProSieben MAXX (jeweils gleichzeitig im Livestream auf Joyn und ran.de) 30 Partien, darunter zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Duell um Platz drei und das Finale. Zudem gibt es die Zusammenfassungen der Highlights aller Spiele und alle Tore im Rahmen der TV-Übertragungen und auf ran.de.

Hannes Hiller, ProSieben-Sendechef: "Großer Sport gehört auf einen großen Sender. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat mit Olympia-Silber 2018 und dem Vizeweltmeistertitel 2023 Geschichte geschrieben. Diese Geschichte möchten wir bei der Weltmeisterschaft im Mai und in den kommenden Jahren auf ProSieben weiterschreiben."