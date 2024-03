NHL: Absturz der Red Wings geht ungebremst weiter

Anzeige

Die Krise bei den Detroit Red Wings um Vizeweltmeister Moritz Seider wird schlimmer und schlimmer. Den Arizona Coyotes unterlag das Eishockey-Team aus der Motor City vor Heimpublikum mit 1:4

Dies war für die Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL (jeden Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) bereits die siebte Pleite in Serie. Detroit steht nach einer lange Zeit ordentlichen Saison nicht mehr auf einem Play-off-Platz.

Detroit, das in der Vorwoche in Arizona bereits 0:4 verloren hatte und während der Niederlagenserie sage und schreibe 36 Gegentore kassierte, ist im Osten nur Neunter. Die New York Islanders, die auf dem zweiten und letzten Wildcard-Platz für die Play-offs stehen, sind punktgleich. Seider war am Donnerstag (Ortszeit) am einzigen Tor für Detroit durch Lucas Raymond nicht beteiligt.

Sonntag steht für Detroit das wichtige Spiel gegen die Pittsburgh Penguins an (22:45 Uhr, live auf ProSieben MAXX und ran.de)