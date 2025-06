Draisaitl einziger deutscher Gewinner der Hart Memorial Trophy

Draisaitl, der die Hart Trophy 2020 als erster und bislang einziger Deutscher gewann, spielt derzeit wie im Vorjahr mit Edmonton um den Titel. In der Nacht zu Freitag erzielte der Kölner im vierten Finalspiel bei den Florida Panthers in der Overtime den 5:4-Siegtreffer, es steht in der Best-of-seven-Serie 2:2.

Der 29-Jährige hatte in der Regular Season mit 52 Treffern in 71 Spielen die Torjäger-Wertung für sich entschieden. Der Russe Kutscherow kam in 78 Partien als Topscorer auf 121 Punkte (37 Tore, 84 Vorlagen) - Draisaitl verbuchte 106. Hellebuyck überzeugte mit einem Gegentorschnitt von 2,01 in 63 Spielen, von denen er 47 gewann (Bestwert unter den Torhütern).