Marco Sturm über:...

... die Charakteristik, die die Bruins ausmacht: "Es ist die Defensive, die Härte und das Kompakte. Das macht die Bruins sehr, sehr stark."

... jüngere Spieler, die man im Blick haben sollte: "Ich denke, das ist auch so ein bisschen das Problem hier in Boston. Man hat in den letzten Jahren immer wieder versucht den Stanley Cup zu gewinnen. Das heißt: Man hat auch immer Draft-Picks verloren, man hat junge Spieler verloren. Da, bin ich ehrlich, schaut es bei uns ganz mau aus. Wir haben natürlich mit Lohrei (Mason Lohrei) und Geekie (Morgan Geekie) – Geekie ist ein junger Mann, der letztes Jahr wirklich ein gutes Jahr gehabt hat – zwei junge Spieler. Aber im Großen und Ganzen müssen wir uns mit Draft-Picks in den nächsten Jahren wieder neu bilden, neu aufbauen, von den jungen Talenten her. Das Schöne ist, dass wir immer noch gute Veteranen – wir sagen die Leadershipgruppe – haben mit Pastrnak (David Pastrnak) und McAvoy (Charlie McAvoy), Sadorow (Nikita Sadorow) und Lindholm (Hampus Lindholm), die uns in der Zwischenzeit helfen."

... den Zeitrahmen für künftige Erfolge: "Ich denke, man kann sich nicht zu viel Zeit lassen, der Druck ist zu hoch hier. Wir wissen das alle. Ich hoffe, dass wir es in den nächsten Jahren wieder so hinbekommen, dass alle zufrieden sind."

... seinen Blick auf den kommenden Draft: "Ich habe eigentlich nur die erste Runde im Blick. Wir sind ja momentan an siebter Stelle. Das war jetzt eigentlich das Einzige, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Generell ist das aber nicht mein Bereich. Das machen die ganzen Scouts und GM."

... sein Verhältnis zu den Spielern: "Die neue Generation kommt jetzt natürlich. Junge Spieler kommen immer mehr, sie drücken immer mehr. Man will einfach, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Spielern besser ist, weil man weiß, dass die ganz alte Tour nicht mehr so funktioniert. Das ist leider so, nicht nur im Eishockey. Meine Kinder sind genauso: Man muss ihnen einfach alles erklären. Genauso ist es in der Kabine auch. Die Kommunikation mit den Spielern ist jetzt einfach viel wichtiger geworden in den letzten Jahren. Deswegen kommt ein jüngerer und modernerer Trainer wie ich ins Spiel, der das dann alles vorantreibt."