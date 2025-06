NHL Finals: Matchwinner Draisaitl! Oilers bleiben nach Overtime-Sieg im Geschäft

In den NFL Finals wird Leon Draisaitl für die Edmonton Oilers in der Overtime gegen die Florida Panthers zum Matchwinner.

Dank eines starken Comebacks und Matchwinner Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihren Traum vom Stanley Cup am Leben gehalten. In Spiel vier der NHL-Finalserie beim amtierenden Champion Florida Panthers geriet das Team um den deutschen Eishockey-Star früh mit 0:3 in Rückstand, gewann aber letztlich 5:4 in der Overtime - dank eines Treffers von Draisaitl.

In der Serie steht es nun 2:2, weil die Oilers große Moral bewiesen. Wie bei der 1:6-Abreibung drei Tage zuvor legten die Panthers gut los, nach drei Gegentoren schon im ersten Drittel glich das Team aus Kanada aber im zweiten Durchgang auch dank zwei Vorlagen von Draisaitl aus, auch das Schlussdrittel blieb ausgeglichen. In der Verlängerung machte der Kölner dann mit einem starken einhändigen Schuss den Unterschied.