Es ist vollbracht. Alexander Owetschkin löst Wayne Gretzky als Rekordtorschütze der NHL ab. Der Russe von den Washington Capitals erzielt den historischen Treffer im Spiel bei den New York Islanders.

Alexander Owetschkin ist alleiniger Rekordtorschütze in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Im Spiel bei den New York Islanders erzielte der russische Eishockeystar von den Washington Capitals am Sonntag den 895. Treffer seiner Karriere und ließ damit den großen Wayne Gretzky hinter sich. Der 64-jährige Kanadier hatte in seiner NHL-Laufbahn 894 Tore erzielt.

Nach seinem historischen Treffer warf sich der Superstar mit ausgestreckten Armen per "Diver" hin und rutschte laut jubelnd über das Eis. Gretzky applaudierte nach dem besonderen Moment auf der Tribüne der UBS Arena, bei "X" gratulierten sogleich die übrigen NHL-Teams mit Videobotschaften der neuen Nummer eins.

Nach dem Treffer zum 1:2 (28.) wurde das Spiel unterbrochen und für eine kurze Zeremonie ein blauer Teppich ausgerollt, Owetschkin nahm auf der Eisfläche reichlich Glückwünsche entgegen.

"Ich habe es immer gesagt: Es ist ein Teamsport. Ohne meine Jungs, ohne die Organisation, ohne die Fans, ohne die Trainer würde ich niemals hier stehen und hätte niemals The Great One überholen können", sagte Owetschkin am Hallenmikrofon und bedankte sich für die Unterstützung - auch bei seiner Familie. "Owi, Owi"-Sprechchöre hallten durch die Arena.