NHL-Freiluft-Spektakel auf ProSieben MAXX - Rick Goldmann: "Wie eine Reise in die Kindheit"

Am Sonntag (um 20:45 live auf ProSiebenMAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) kommt es zum Duell der New York Rangers mit den New York Islanders in der Stadium Series. Im Interview spricht #ranNHL-Experte Rick Goldmann über das Spektakel und die deutschen Spieler.

Das Interview führte Moritz König

Am Wochenende steht in der NHL-Saison eines der Highlights der Regular Season bevor - die Stadium Series mit den New York Rangers und New York Islanders (am Sonntag, ab 20:45 live auf ProSiebenMAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) im NFL-Stadien der New York Giants und New York Jets.

Vor dem Duell New York City gegen Long Island spricht #ranNHL-Experte Rick Goldmann über das Freiluft-Spektakel, seine Erfahrungen und die Situation der Deutschen in der NHL.

ran: Herr Goldmann, die NHL startet am Wochenende wieder im Free-TV auf ProSiebenMAXX. Sie kommentieren mit Franz Büchner das New Yorker Duell Rangers gegen Islanders. Wie groß ist Ihre Vorfreude auf das Spiel?

Rick Goldmann: Die Freude ist groß, da es langsam in die Crunch-Time der NHL-Saison geht. Das heißt, dass wir nicht mehr viele Wochen vor uns haben und somit die Playoffs kurz bevorstehen. Es geht für die Klubs nun wirklich um jeden Punkt. Es geht entweder darum, die Playoffs zu erreichen oder sich in der Tabelle gut für die Playoffs zu positionieren. Und so ist es auch bei dem Spiel der Rangers gegen die Islanders. Die Rangers spielen bisher eine sehr gute Saison, während die Islanders um den Einzug in die Playoffs kämpfen. Hinzu kommt, dass es kein normales Spiel ist, sondern eine Partie der sogenannten "Stadium Series". Das bedeutet, dass diese Matches in einem Football-Stadion ausgetragen werden.