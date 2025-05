Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers stehen im Viertelfinale der NHL-Playoffs. Tim Stützle und seine Ottawa Senators sind dagegen raus. Fährt der Stürmer jetzt zur WM?

Superstar Leon Draisaitl hat wenige Stunden nach seiner Nominierung zum MVP-Kandidaten mit den Edmonton Oilers die zweite Playoff-Runde der NHL erreicht. Die Oilers bezwangen die Los Angeles Kings in Spiel sechs mit 6:4 und setzten sich mit dem vierten Sieg in Serie in der Gesamtbilanz mit 4:2 durch. Landsmann Tim Stützle schied derweil mit den Ottawa Senators durch ein 2:4 gegen die Toronto Maple Leafs aus, die Best-of-seven-Serie endete ebenfalls mit 2:4.

Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, konkurriert Torschützenkönig Draisaitl mit Torhüter Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets) und dem besten Scorer Nikita Kutscherow (Tampa Bay Lightning) um die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde (MVP). Die Hart Memorial Trophy hatte der Kölner bereits in der Saison 2019/20 gewonnen.

Im sechsten Duell gegen die Kings blieb der deutsche Topstar erstmals in den Play-offs ohne Scorerpunkt, kann aber nach der Final-Niederlage im Vorjahr dennoch weiter von seinem ersten Stanley Cup träumen.

Die Oilers und Kings trafen zum vierten Mal nacheinander in der ersten Runde aufeinander, wie schon bei den vorherigen drei Anläufen behielt Edmonton trotz des anfänglichen 0:2 in der Serie dank eines beeindruckenden Comebacks die Oberhand. In der zweiten Runde geht es nun gegen die Las Vegas Golden Knights, die zum Auftakt die Serie gegen Minnesota Wild mit 4:2 gewonnen hatten.