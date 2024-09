NHL: Leon Draisaitl und Edmonton Oilers verlieren gegen Calgary Flames

Anzeige

NHL-Star Leon Draisaitl hat bei seinem ersten Auftritt nach der verlorenen Finalserie in der Vorsaison mit den Edmonton Oilers eine Niederlage kassiert.

Der 28-Jährige, der in der Sommerpause einen Rekordvertrag über acht Jahre und insgesamt 112 Millionen US-Dollar unterschrieben hatte, legte beim 3:6 im Vorbereitungsspiel gegen die Calgary Flames ein Tor auf, traf jedoch selbst nicht.

Parallel zur Heimniederlage des A-Teams der Oilers verlor auch eine Abordnung der Franchise bei den Flames noch deutlicher mit 1:6. Bereits am Sonntag war Edmonton, wie in Calgary ohne ihre Stars auf dem Eis, mit einem 3:2-Sieg gegen die Winnipeg Jets erfolgreich in die Vorbereitung gestartet.

Gegen Winnipeg starten Draisaitl, Connor McDavid und Co. auch am 10. Oktober (Ortszeit) den nächsten Anlauf auf den langersehnten Gewinn der Meisterschaft - es wäre der erste Stanley-Cup-Gewinn seit 25 Jahren (NHL live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Ende Juni war der Titeltraum der Oilers erst denkbar knapp im Entscheidungsspiel der Best-of-seven-Finalserie gegen die Florida Panthers geplatzt.