NHL: Leon Draisaitl und Edmonton Oilers verlieren letztes Vorbereitungsspiel gegen Vancouver Canucks

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers befinden sich vor dem Start in die NHL-Saison noch auf Formsuche.

Die ambitionierten Kanadier, die nach der knappen Finalniederlage einen erneuten Angriff auf den Stanley Cup unternehmen, verloren ihr letztes Vorbereitungsspiel mit 1:4 gegen Division-Rivale Vancouver Canucks.

Draisaitl, der in der Sommerpause einen Rekordvertrag über acht Jahre und insgesamt 112 Millionen US-Dollar unterschrieben hatte, gab insgesamt vier Schüsse ab.

In fast 18 Minuten auf dem Eis blieb der Kölner aber glücklos. Zuvor hatten die Oilers mit 2:6 beim Seattle Kraken um Nationaltorhüter Philipp Grubauer verloren. Das erste Saisonspiel steht am kommenden Donnerstag im heimischen Rogers Place gegen die Winnipeg Jets an.

Verteidiger Moritz Seider kassierte im vorletzten Testspiel mit seinen Detroit Red Wings eine 3:4-Niederlage nach Overtime gegen Tim Stützles Ottawa Senators. Stützle fehlte nach dem heftigen Check von Montreals Arber Xhekaj, der Top-Center der Kanadier konnte aber bereits wieder trainieren.

Für Stützle steht am kommenden Freitag gegen Stanley-Cup-Champion Florida Panthers der Auftakt in die beste Eishockey-Liga der Welt an. Seider steigt mit den Red Wings am selben Tag mit dem Duell gegen die Pittsburgh Penguins in die NHL-Saison ein.