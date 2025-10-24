Anzeige
Eishockey

NHL: Lukas Reichel wechselt von den Chicago Blackhawks zu Vancouver Canucks

  • Aktualisiert: 25.10.2025
  • 08:49 Uhr
  • SID

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel verlässt die Chicago Blackhawks nach vier Jahren und wechselt innerhalb der NHL zu den Vancouver Canucks.

"Lukas ist ein spannender junger Spieler. Wir glauben, dass er unser Angriffsspiel verbessern kann", sagte Vancouvers General Manager Patrik Allvin.

Die Blackhawks erhalten im Gegenzug einen Viertrunden-Pick beim NHL-Draft 2027.

Reichel (23) war in fünf der bisherigen acht Saisonspiele der Blackhawks zum Einsatz gekommen und verbuchte dabei zwei Tore und zwei Vorlagen. Insgesamt kam er in 174 Spielen für Chicago auf 22 Tore und 36 Assists.

Reichel war von Chicago im NHL-Draft 2020 an Position 17 ausgewählt worden, war zunächst aber noch ein Jahr bei den Eisbären Berlin geblieben.

Anzeige
Anzeige
Auch im hohen Alter torhungrig: Alexander Owetschkin
News

Owetschkin erzielt 899. NHL-Treffer

  • 25.10.2025
  • 09:03 Uhr
Leon Draisaitl hat fünf Saisontore auf dem Konto
News

NHL: Draisaitl trifft und siegt - Bruins in der Krise

  • 24.10.2025
  • 08:08 Uhr
Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider
News

Siegesserie gerissen: Seider verliert mit Detroit

  • 23.10.2025
  • 07:07 Uhr
Leon Draisaitl siegt mit den Edmonton Oilers
News

NHL: Draisaitl gewinnt deutsches Duell mit Stützle

  • 22.10.2025
  • 06:24 Uhr
Philipp Grubauer kam zu seinem zweiten Saisonspiel
News

NHL: Grubauer ohne Gegentor – aber Seattle verliert

  • 21.10.2025
  • 07:02 Uhr
Nächster Rückschlag für Sturm
News

NHL: Vierte Niederlage in Serie für Sturm und Bruins

  • 20.10.2025
  • 06:07 Uhr
Edmonton Oilers v Detroit Red Wings
News

Draisaitl trifft bei Oilers-Niederlage in Detroit

  • 19.10.2025
  • 23:25 Uhr
Marco Sturm (schwarzer Anzug) ist weiter ungeschlagen
News

Sturm nach dritter Bruins-Pleite in Serie angefressen

  • 19.10.2025
  • 08:48 Uhr
Detroits Dylan Larkin trifft in der Overtime
News

Seider und Red Wings weiter erfolgreich

  • 19.10.2025
  • 08:11 Uhr
Blieb blass: Leon Draisaitl
News

NHL: Nächste Niederlage für Draisaitl - Stützle trifft

  • 19.10.2025
  • 00:22 Uhr