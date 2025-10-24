Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel verlässt die Chicago Blackhawks nach vier Jahren und wechselt innerhalb der NHL zu den Vancouver Canucks.

"Lukas ist ein spannender junger Spieler. Wir glauben, dass er unser Angriffsspiel verbessern kann", sagte Vancouvers General Manager Patrik Allvin.

Die Blackhawks erhalten im Gegenzug einen Viertrunden-Pick beim NHL-Draft 2027.

Reichel (23) war in fünf der bisherigen acht Saisonspiele der Blackhawks zum Einsatz gekommen und verbuchte dabei zwei Tore und zwei Vorlagen. Insgesamt kam er in 174 Spielen für Chicago auf 22 Tore und 36 Assists.

Reichel war von Chicago im NHL-Draft 2020 an Position 17 ausgewählt worden, war zunächst aber noch ein Jahr bei den Eisbären Berlin geblieben.