NHL: Moritz Seider und Detroit Red Wings verpassen trotz Sieg die Playoffs

Die Detroit Red Wings haben denkbar knapp die Playoffs in der NHL verpasst - trotz eines Seider-Treffers und trotz eines Sieges.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings den Einzug in die Playoffs in der NHL hauchzart verpasst. Die Red Wings gewannen zwar ihr abschließendes Hauptrundenspiel bei den Montreal Canadiens mit 5:4 nach Penaltyschießen, den letzten Wild-Card-Platz in der Eastern Conference sicherten sich aber die punktgleichen Washington Capitals um Ikone Alexander Owetschkin mit einem 2:1-Erfolg bei den Philadelphia Flyers dank der höheren Anzahl an gewonnenen Partien.

Detroit muss damit weiter seit 2016 auf eine Teilnahme an der Postseason warten. In einem packenden Duell erzielte Seider den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Verteidiger Seider (23) schloss seine dritte Saison bei den Red Wings mit neun Treffern und 33 Assists ab.

Goalie Philipp Grubauer verlor mit den nicht für die Playoffs qualifizierten Seattle Kraken mit 3:4 bei den Winnipeg Jets. Die Ottawa Senators siegten ohne den verletzten Tim Stützle zum Hauptrundenabschluss mit 3:1 bei den Boston Bruins. Die abgeschlagenen Chicago Blackhawks verloren mit Lukas Reichel 1:3 bei Meister Vegas Golden Knights.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben ihr Ticket für die Play-offs bei noch zwei ausstehenden Spielen bereits sicher.