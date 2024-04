NHL-Stars stimmen über ihre Besten ab: Leon Draisaitl im Spielmacherranking vorne dabei

McDavid gilt für 35,53 Prozent auch als Spieler, der am besten mit dem Schläger hantiert. Als komplettester Spieler darf sich dagegen sein kanadischer Landsmann Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins bezeichnen (38,37 Prozent).

Die Frage nach dem besten Goalie wurde in den meisten Fällen mit Andrei Vasilevskiy von den Tampa Bay Lightning beantwortet (46,92 Prozent). McDavid gewann bei der Wahl des besten Angreifers (48,71 Prozent), noch deutlicher lag Cale Makar von den Colorado Avalanche bei den Verteidigern vorne (56,38 Prozent).

Unter den 639 Teilnehmern, die in 15 Kategorien abstimmten, erhielt der gebürtige Kölner bei dieser Frage 8,96 Prozent der Stimmen. Damit landete er auf Platz drei hinter Nikita Kucherov von den Tampa Bay Lightning (28,47 Prozent) und Connor McDavid, seinem Teamkollegen bei den Edmonton Oilers (20,91 Prozent).

Das Wichtigste in Kürze

NHL-Spiel in Europa: Deutschland zählt nicht zu den Favoriten

Abseits der Eisfläche macht dagegen David Pastrnak besonders viel her. 15,02 Prozent sahen den Tschechen von den Boston Bruins bei der Wahl des Spielers mit dem besten Modestyle vorne.

Aus deutscher Sicht interessant war auch die Frage nach dem Land, in dem die Profis außerhalb der USA am liebsten ein NHL-Spiel austragen würden. In die Top 5 schafften es nur europäische Länder: Italien setzte sich mit 11,95 Prozent vor Schweden (9,49 Prozent), England (8,73 Prozent), der Schweiz (8,35 Prozent) und Frankreich (6,64 Prozent) durch.

Wie viel Prozent der Stimmen auf Deutschland entfielen, wird bei der Übersicht nicht deutlich. Hinsichtlich des Siegers weist die NHLPA aber darauf hin, dass Italien als Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2026 besonders im Fokus steht.