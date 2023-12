Anzeige

In der Nacht von Freitag auf Samstag und auch am Samstagvormittag gibt es für Nachtschwärmer und Frühaufsteher ganz viel Livesport in NHL, NBA. Am Morgen geht es dann mit Wintersport weiter. ran gibt einen Überblick.

In der Nacht von Freitag auf Sonntag geht es in den US-Ligen der NHL und NBA mit zahlreichen Spielen zur Sache. Unter anderem ist der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl mit seinen Edmonton Oilers im Einsatz.

Die Oilers waren zuletzt in der NHL wieder voll auf Erfolgskurs, gewannen fünf Spiele in Folge. Kürzlich gab es ein überzeugendes 6:1 gegen die Carolina Hurricanes, davor ein 3:1 gegen die Winnipeg Jets mit einem Draisaitl-Tor.

Auch in der NBA sind zahlreiche Topteams in der besten Basketball-Liga der Welt gefordert, unter anderem die Dallas Mavericks um Superstar Luka Doncic, der kürzlich zum ersten Mal Vater wurde. Auch die beiden Wagner-Brüder kämpfen mit den Orlando Magic um Punkte.

Am Samstagvormittag bzw. Samstagmittag geht es dann mit ganz viel Wintersport weiter ins zweite Advent-Wochenende.

ran gibt einen Überblick, was ihr wann live mitverfolgen könnt.