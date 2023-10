Anzeige

Erfolgreicher Abend für Tim Stützle: Der NHL-Profi feiert mit den Ottawa Senators den zweiten Saisonsieg und trifft dabei auch noch selbst.

Der deutsche Eishockey-Youngster Tim Stützle (21) darf sich mit den Ottawa Senators über einen erfolgreichen Saisonstart in der NHL freuen. Die Senators feierten am Sonntagabend ein 5:2 gegen Tampa Bay Lightning, es war der zweite Sieg im dritten Spiel. Erst am Samstag hatten die Kanadier das gleiche Ergebnis gegen die Philadelphia Flyers eingefahren.

Gegen Tampa gelang Stützle nun sein zweiter Saisontreffer, der Stürmer traf in der Schlussphase ins leere Tor. Mit gut 22 Minuten bekam er die meiste Eiszeit aller Senators-Angreifer. In der vergangenen Spielzeit hatte Ottawa beim Kampf um die Playoffs keine Rolle gespielt.

"Wir haben als Team schon viel Prügel kassiert", sagte Senators-Coach D.J. Smith: "Als junge Spieler müssen sie sich entwickeln und mussten dabei oft verlieren. Wir wissen, wie schwierig es ist, hier zu gewinnen und dass wir um jeden Inch kämpfen müssen."

Erneut stach Stützles Teamkollege Brady Tkachuk (24) heraus, der wie schon am Samstag doppelt traf und zudem einen Assist beisteuerte.