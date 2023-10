NHL: Moritz Seider glänzt als Vorbereiter - Abreibung für Lukas Reichel

Das Team aus der Motor City gewann bei den New York Islanders mit 4:3 nach Verlängerung, es war der sechste Erfolg im zehnten Saisonspiel. Im Osten stehen nur die Boston Bruins (17 Punkte) und die New York Rangers (14) besser als Detroit (13) da.

Mit seinen Assists Nummer acht und neun hat Moritz Seider in der Eishockey-Profiliga NHL zum nächsten Sieg seiner Detroit Red Wings beigetragen.

Bedard-Tor ein Weckruf für die Coyotes

Supertalent Connor Bedard, Nummer eins im diesjährigen Draft, traf nach 28 Sekunden zum 1:0 für Chicago. Dann legten die Coyotes los, Michael Carcone gelang sein erster NHL-Hattrick.

Goalie Philipp Grubauer wehrte 34 Schüsse ab und holte mit den Seattle Kraken ein 4:3 nach Verlängerung bei Tampa Bay Lightning. Für den Rosenheimer war es der erste Sieg in dieser Saison beim fünften Einsatz in der Starting Six. Jared McCann machte den Extrapunkt für die Gäste im Powerplay klar.