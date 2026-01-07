DEB-Team bei Olympia 2026 - Rick Goldmann im Interview: "Kader hat die Qualität mitzuspielen"

Nach der Bekanntgabe von Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis schätzt Experte Rick Goldmann den deutschen Olympia-Kader ein.

Das Interview führte Rainer Nachtwey

Es wird das wohl beste Eishockey-Turnier der Geschichte. Ob Kanada, Weltmeister USA oder Olympiasieger Finnland - sie alle schicken nach zwei Olympischen Spielen Pause ihre besten Eishockey-Cracks aus der NHL im Februar nach Mailand.

Auch die deutsche Mannschaft hat mit NHL-Superstar Leon Draisaitl, Tim Stützle oder Moritz Seider herausragende Spieler in ihren Reihen. Am Mittwoch gab Bundestrainer Harry Kreis sein Aufgebot bekannt.

Experte Rick Goldmann, selbst 1998 und 2002 bei Olympischen Spielen und in Mailand für die "ARD" im Einsatz (im Livestream auf Joyn), schätzt im Interview mit ran den deutschen Kader ein.

ran: Rick, der Olympia-Kader ist raus - mit einigen Überraschungen wie Kai Wissmann?

Rick Goldmann: Es sind ein paar Härtefälle dabei. Du hast einige Verletzte und du tust natürlich ein paar verdienten Spielern weh. Aber ich kann ziemlich viel nachvollziehen.

ran: Sind die vielen angeschlagenen Spieler nicht ein Risiko? Wird Kai Wissmann nach seinem Achillessehnenriss im August überhaupt fit? Was ist mit Dominik Kahun, der sich den Arm gebrochen hat?

Goldmann: Es ist ja nicht der endgültige Kader, das muss man verstehen. Es sind die 25, die Bundestrainer Harry Kreis melden wird, also dem DOSB vorschlagen. Das ist vorab, aber das kannst du ja alles wieder vor dem Turnier ändern, insbesondere wenn ein Spieler verletzt ist..

ran: Also ist es jetzt der Wunschkader. Sind die nordamerikanischen Spieler die Scorer, um die der Kader gebaut wurde?

Goldmann: Ja gut, du hast noch Michaelis, Schütz, Kahun - das sind schon reine Offensivspieler. Er hat nicht nur Rollenspieler genommen, da hätte man Kastner noch nehmen können und, und, und. Aber du hast schon das Gefühl, dass der Kader um das Gerüst der nordamerikanischen Spieler gebastelt wurde.

ran: Was ist dein Gesamteindruck vom Kader?

Goldmann: Es ist ein erfahrener Kader, geprägt von Spielern, die auch im Silberteam der WM 2023 waren. Und was natürlich auch interessant ist: mit neun aktuellen Spielern aus Nordamerika. Drei Viertel dieser Mannschaft hat Nordamerika-Erfahrung. Der Grund ist sicherlich die kleine Eisfläche, es wird ja auf NHL-Eis gespielt.

ran: Die vielen Spieler, die ihre Rolle erfüllen sollen - statt immer nur die punktbesten Spieler zu nehmen -, ist das ein typischer Harry-Kreis-Kader?

Goldmann: Zwei Drittel waren bei WM-Silber 2023 schon im Kader. Das sind die, die er länger kennt, denen er vertraut, mit denen er erfolgreich war. Ansonsten ist es eben so, dass der Kader quasi die Rollen vorgibt.

ran: Also die Offensiv-Power der NHL-Stars wie Draisaitl und Stützle?

Goldmann: Ja, da sind unsere absoluten Superstars dabei wie Draisaitl, wie Stützle und wie Peterka - dementsprechend brauchst du auch nicht zwingend die absoluten Powerplay-Spieler aus der DEL, die da gefragt sind, sondern du musst eher schauen, wie sinnvoll der Kader insgesamt ausschaut.