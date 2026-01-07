Eishockey-Nationalmannschaft - NHL-Stars und drei Silberhelden: Kreis beruft Olympia-Kader

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis setzt bei den Olympischen Winterspielen rund um die Stars aus der NHL um Leon Draisaitl auf bewährte Kräfte.

Neben den Profis aus der besten Liga der Welt berief Kreis am Mittwoch in Kapitän Moritz Müller, Dominik Kahun und Jonas Müller auch drei Silberhelden von 2018. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit.

"Unsere Aufgabe bei der Kaderplanung war, die Rollenverteilung im Olympia-Team zu definieren und aus unserer Sicht bestmöglich zu besetzen. Wir sind überzeugt, mit diesem Aufgebot nun die ideale Zusammenstellung des Kaders für die Olympischen Spiele gefunden zu haben", sagte Kreis. Die offizielle Nominierung erfolgt durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) am 20. Januar.

Aus Nordamerika stoßen neben Draisaitl (Edmonton Oilers), Tim Stützle (Ottawa Senators), Moritz Seider (Detroit Red Wings), John-Jason Peterka (Utah Mammoth), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Nico Sturm (Minnesota Wild) und Lukas Reichel, der inzwischen von den Vancouver Canucks in die AHL abgeschoben wurde, auch Wojciech Stachowiak (Tampa Bay Lightning) und Joshua Samanski (Edmonton). Das Duo hat NHL-Verträge unterschrieben, spielt aber noch in der AHL.

Auch Moritz Müller ist wieder mit dabei. Der Dauerbrenner der Kölner Haie reist im Alter von 39 Jahren zu seinen dritten Winterspielen. In den 25er-Kader schafften es auch Kreis-Liebling Alexander Ehl sowie Torhüter Maximilian Franzreb von den Adler Mannheim. Insgesamt stehen 16 Vize-Weltmeister von 2023 im Kader. Fehlen werden dagegen unter anderem Stürmer Leo Pföderl, Spieler des Jahres der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von den Eisbären Berlin, oder Goalie Arno Tiefensee und Verteidiger Maksymilian Szuber aus der AHL.

Hinter Berlins Kapitän Kai Wissmann, Schweiz-Legionär Dominik Kahun, Red Bull Münchens Torhüter Andreas Niederberger und dem ehemaligen NHL-Stürmer Tobias Rieder stehen noch Fragezeichen. Das Quartett fehlt bereits seit längerer Zeit verletzt, Wissmann absolvierte aufgrund eines Achillessehnenrisses noch kein Saisonspiel. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl wird nicht rechtzeitig fit und fehlt im Aufgebot.

Vor den Winterspielen steht für die Nationalmannschaft noch ein Vorbereitungscamp in Bozen (ab 31. Januar) an. Weil die Spieler aus Nordamerika dann noch fehlen werden, nimmt Kreis eine "Trainingsgruppe" mit. Zu dieser gehören unter anderem der Berliner Eric Mik und Münchens Yasin Ehliz. Wenn der ein oder andere Verletzte nicht rechtzeitig fit wird, darf Kreis nachnominieren.

Zum Olympia-Auftakt in Mailand trifft Deutschland am 12. Februar auf Dänemark, zwei Tage später ist Lettland der Gegner. Zum Abschluss der Vorrunde warten die USA (15. Februar).