Eishockey-WM: Dänemark erhöht Druck auf DEB-Team

Co-Gastgeber Dänemark erhöht bei der Eishockey-WM den Druck auf die deutsche Nationalmannschaft und steuert auf ein Endspiel um die Viertelfinalteilnahme zu.

Das Heimteam in der Vorrundengruppe B in Herning besiegte Norwegen mit 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) und zog mit neun Punkten mit dem Tabellenvierten Deutschland gleich.

Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis trifft am Montag (16.20 Uhr) zunächst auf Weltmeister Tschechien, ehe im letzten Vorrundenspiel am Dienstag (20.20 Uhr) gegen die Dänen die Entscheidung über das letzte Ticket für die K.o.-Runde fällt. Bei der WM 2018 an selber Stelle verpasste die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zum bislang letzten Mal das Viertelfinale.

Patrick Russell (14.), Mikael Aagaard (15.), Jonas Röndbjerg (28./35.), Joachim Blichfeld (31.) und Nick Olesen (50.) erzielten in der Jyske Bank Boxen die Tore für die Gastgeber, die nach drei Niederlagen zum Start drei Siege in Folge feierten.

Titelverteidiger Tschechien setzte sich mit einem 8:1 (1:0, 3:0, 4:1) gegen Kasachstan an die Tabellenspitze. In der Gruppe A in Stockholm zog Rekordweltmeister Kanada mit dem 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) gegen die Slowakei nach Schweden ins Viertelfinale ein.