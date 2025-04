Auf ran -Nachfrage wollte sich der DEB an etwaigen Spekulationen nicht beteiligen, solange die Oilers noch in den Playoffs vertreten sind. Man drücke Draisaitl "weiter die Daumen für die Spiele gegen LA".

Was wäre also, wenn der 29-Jährige tatsächlich früh mit den Oilers aus den Playoffs ausscheiden sollte? Würde die Chance bestehen, dass Draisaitl doch noch an der Weltmeisterschaft teilnimmt und das DEB-Team auf der Jagd nach einer Medaille unterstützt?

Viele Verletzungen und einen schwachen Start in die Playoffs später stehen die Kanadier bereits mit dem Rücken zur Wand. In der Best-of-Seven-Serie gegen die Los Angeles Kings liegt das Team von Leon Draisaitl mit 0:2 zurück, musste zuletzt eine herbe 2:6-Niederlage einstecken.

Nach der knappen Niederlage im Stanley-Cup-Finale im vergangenen Jahr wollten die Edmonton Oilers in dieser Saison endlich den großen Titel in der NHL holen.

Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs bereits früh mit dem Rücken zur Wand. Würde der Superstar bei einem Aus noch an der WM teilnehmen?

Es könnte also durchaus sein, dass der gebürtige Kölner einer Teilnahme an der WM zugunsten seiner Gesundheit einen Riegel vorschiebt.

NHL-Playoffs: Leon Draisaitl bleibt kämpferisch

Draisaitl selbst dürfte sich indes sowieso noch keine Gedanken an die WM verschwenden. Nach der Niederlage in LA zeigte sich der beste Torschütze der regulären Saison (52 Treffer) kämpferisch: "Sie haben dieses Duell gewonnen, das ist wirklich erstmal alles. Sie haben uns in ihrer Halle geschlagen. Wir werden ein paar Dinge in Ordnung bringen."

Und weiter: "Zwölf Gegentore in zwei Spielen sind natürlich viel zu viel. Das müssen wir besser machen. Wir fahren nun nach Hause und wollen dort die bestmögliche Leistung bringen. Wir haben den Hunger zu gewinnen, aber es ist noch nicht gut genug. Wir müssen die Dinge schnell finden", führte Draisaitl weiter aus.

Seinen letzten DEB-Auftritt bei einer Weltmeisterschaft feierte Draisaitl übrigens 2019. Seither spielte er während der WM entweder mit den Oilers noch in den Playoffs, oder entschied sich gegen eine Teilnahme.

