Moukoko "bleibt für uns ein wichtiger Spieler"

Youssoufa Moukoko vom OGC Nizza wurde nicht nominiert. Trainer Di Salvo erklärt: "Mit Youssoufa bin ich im vertrauensvollen Austausch, und er ist und bleibt für uns ein wichtiger Spieler. Absolute Priorität hat im Moment seine Entwicklung zur Stammkraft in Nizza, deshalb haben wir in Absprache mit Youssoufa und seinem Trainer entschieden, dass er in dieser Phase in Nizza bleibt."

Aktuell führt die DFB-Auswahl die Tabelle der EM-Qualifikationsgruppe D mit 22 Punkten an – auf Platz 2 folgt Polen mit 18 Punkten. Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu ermitteln.