FC Bayern: Wollte Hertha BSC Vincent Kompany verpflichten?

"Ich habe ja glücklicherweise mit Vincent mal einen schönen Abend verbracht vor zwei Jahren. Da haben wir auch viel über Fußball geredet. Naja, ich wollte ihn zu Hertha... Ich habe ihn interviewt im Endeffekt. Wir haben uns getroffen in Düsseldorf und sind da gesessen", so Bobic.

Hertha BSC: Fredi Bobic unterhielt sich 2022 mit dem aktuellen Bayern-Trainer Kompany

Kompany wechselte im Sommer 2022 schließlich zum FC Burnley in die englische Championship und stieg mit den "Clarets" in die Premier League auf, die "Alte Dame" verabschiedete sich am Ende der Spielzeit mit Coach Pal Dardai als Tabellenletzter der Bundesliga in das deutsche Unterhaus.

"Zu dem Zeitpunkt hat er schon eher nach England tendiert. Es hätte wahrscheinlich in der Gemengelage, die wir auch in Berlin hatten, in der Form nicht funktioniert. Dann habe ich mich später für Sandro Schwarz entschieden, wo ich auch total dahinterstand. Es muss ja auch passen", erklärte Bobic weiter.