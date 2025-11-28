Marlon Ritter ist Kapitän des 1. FC Kaiserslautern, aber auch glühender Anhänger des FC Schalke 04. Diese Konstellation sorgt jetzt für ein Kuriosum.

Torsten Lieberknecht musste umplanen. Weil sein Kapitän Marlon Ritter pünktlich zum Anpfiff seines Herzensklubs Schalke 04 vor dem Fernseher sitzen wollte, wurde der Tagesplan des 1. FC Kaiserslautern kurzerhand angepasst.

"Marlon war es ganz wichtig, dass wir frühzeitig hier losreisen. Er hat gesagt: Freitagabend spielt Schalke, das will er schon gucken", sagte Lieberknecht vor dem eigenen Auswärtsspiel am Samstag (13 Uhr im Liveticker) bei Eintracht Braunschweig.