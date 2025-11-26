Überraschung bei FC Schalke 04: Die aktuellen Gehälter wurden offenbar geleakt. Einige Topverdiener kommen unerwartet. von Malte Ahrens Gehalts-Ranking geleakt! Laut einem Bericht der "Sport Bild" ist das Gehaltsgefüge vom FC Schalke 04 bekannt geworden. Demnach gibt es einige Überraschungen im Kader der "Königsblauen". Die Top drei haben nicht nur die besten Verträge, sondern sind auch auf dem Spielfeld wichtige Säulen des Erfolgs in diesem Jahr. Kapitän Kenan Karamann soll mit 70.000-80.000 Euro pro Monat der Topverdiener sein. Nur knapp unter ihm liegen offenbar Vize-Kapitän Timo Becker und Star-Stürmer Moussa Sylla. Beide sollen zwischen 50.000 und 60.000 Euro monatlich in Gelsenkirchen verdienen.

FC Schalke 04: Loris Karius auf Gehaltsliste wohl nur im Mittelfeld Im Segment darunter sind viele Verträge aus früheren Jahren zu finden. So sind zum Beispiel Anton Donkor und Bryan Lasme, die eher Nebenrollen ausfüllen, auf einer Gehaltsstufe mit Tomas Kalas, Nikola Katic und Ron Schallenberg. Letztere sind allesamt wichtige Eckpfeiler, wenn sie fit sind. Dazu reiht sich mit Christopher Antwi-Adjei ein weiterer Spieler zwischen 40.000 und 50.000 Euro Monatsgehalt. Knapp unter ihnen liegen Spieler wie Loris Karius und Hasan Kurucay, die bisher eine starke Saison spielen. Sie verdienen wohl zwischen 30.000 und 40.000 Euro im Monat. Mit ihnen werden Finn Porath, Henning Matriciani, Max Grüger, Christian Gomis und Ibrahima Cisse laut der Meldung beim Salär auf eine Gehaltsstufe gestellt.

